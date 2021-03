Parce que la bannière de confidentialité continue d’apparaître sur WhatsApp

Whatsapp change: à partir de la plate-forme de messagerie instantanée, il le deviendra bientôt destination shopping fréquenté par les entreprises et les exposants, et pour cette raison, il doit changer ses règles. C’est l’une des raisons de la ajustements de confidentialité que le groupe Facebook tente de faire accepter par ses utilisateurs au cours de ces mois. L’opération avait déjà été tentée en janvier, provoquant un exode d’abonnés vers des plateformes concurrentes, mais il y a quelques semaines, elle a repris de manière plus douce (mais imparable) sous la forme de bannières qui apparaissent en haut des conversations de l’application.

Que signifie l’alerte entre les conversations WhatsApp

La nouvelle atteint tous les utilisateurs de la plate-forme, à partir de déjà quelques jours: les premiers utilisateurs ont en fait rencontré l’avis déjà peu après la mi-février. À l’intérieur, il est écrit « Nous mettons à jour nos conditions et notre politique de confidentialité. Appuyez pour les consulter », avec un lien menant à certaines pages les changements sont brièvement expliqués en question avec le demande de les accepter.

En substance, le changement le plus important concerne le fait que les entreprises pourront suivre avec des publicités sur Facebook tous les utilisateurs qui entameront une conversation avec eux sur WhatsApp: ainsi, ce n’est pas un tournant historique, mais rejoindre Mark Le groupe de Zuckerberg a le pouvoir de proposer des publicités ciblées sur Facebbok en fonction d’achats et d’intérêts exprimés sur WhatsApp.

L’apparition répétée

L’actualité a été largement évoquée ces derniers mois, mais dans les semaines à venir, il sera forcément nécessaire de décider une fois pour toutes d’accepter le changement ou de passer à une autre application de messagerie telle que Signal ou Telegram (qui vous permet tous les chats de Whatsapp). La première raison est que l’amendement au règlement pour le moment n’a été que prévu, mais à partir de la mi-mai, il deviendra actif: pour avoir accès au service il sera accepté. La deuxième raison est que les bannières d’avertissement deviennent de plus en plus insistantes: en appuyant sur la touche X qui les accompagne, elles ne disparaissent que momentanément mais ensuite réapparaissent quelques jours plus tard. Ceux qui n’acceptent pas le règlement WhatsApp seront ciblés pendant des semaines, dans une stratégie d’épuisement dont Facebook espère qu’elle sera payante. À la mi-mai, les nouvelles conditions devront encore être acceptées.

