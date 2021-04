Parce que dans Call of Duty: Warzone, les joueurs se transforment en zombies

Depuis jeudi dernier, la carte de Call of Duty: Warzone a atteint des niveaux de contamination de 100%. C’est pourquoi Verdansk est envahi par les zombies. Plus particulièrement, les utilisateurs peuvent désormais également rejoindre l’armée des morts-vivants. La cause est due à la quantité massive de rayonnement qui frappe les différentes zones de la carte. En effet, si des joueurs et des joueurs pénètrent dans l’une des sections contaminées, le risque est celui de subir des dégâts jusqu’à être tué. Cependant, selon le youtuber Jackfrags, ce n’est pas une mort définitive. Cependant, c’est dans le mode équipe que les joueurs et les joueuses reviennent à la vie comme des zombies.

Dans le dernier briefing publié par Logiciel Raven il est apparu que la nouvelle situation à Verdansk pouvait conduire à de nouveaux types d’équipements, tels que des masques à gaz spécialisés appartenant à d’anciens opérateurs, désormais conservés dans les zones de confinement. Une fois obtenue, il sera possible d’explorer les sections de carte rayonnées avec plus de sérénité et de confiance. Pour l’instant, ces sections se trouvent à l’adresse le pétrolier de Vodianoy (y compris la prison) et les deux premiers quartiers de Verdansk. C’est notamment à partir de l’épave que la contamination a commencé. Enfin, en plus des masques, il sera également possible de trouver autour de la carte cartons jaunes, utile pour accéder à des zones restreintes, comme celle à proximité de la chaîne de montagnes Arklov Peak.

Ce n’est pas tout: il semble que l’infection pourrait se propager très rapidement au cours de la semaine prochaine. Selon un tweet publié par l’équipe de développement mardi dernier, Call of Duty: Warzone accueillera un grand événement de nature radioactive, qui affectera l’île 21 avril prochain. Cet événement devrait représenter la finale de la saison 2 (inaugurée le 19 février 2021), puis le coup d’envoi à la saison 3 et la grande nouvelle qu’il devrait apporter à la bataille royale d’Activision. Pendant ce temps, Raven Software travaille à résoudre certains problèmes techniques: le dernier corrigé concerne un bug lié au pistolet de Sykov.

