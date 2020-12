Parce que ce défi de sports extrêmes de TikTok inquiète les nutritionnistes

Sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac les témoignages d’utilisateurs qui ont décidé d’entreprendre une voie d’amélioration, que ce soit un travail intérieur ou qui concerne la forme physique, ne manquent pas. Dans leurs profils, les membres se racontent jour après jour dans l’espoir d’être une source d’inspiration pour leur public et en échange de puiser l’énergie nécessaire pour atteindre leur objectif dans l’affection des spectateurs. Cependant, le 75 Défi difficile: un défi sportif et diététique plutôt extrême, dont les implications potentielles sont experts et nutritionnistes inquiétants.

Qu’est-ce que le 75 Hard Challenge

Le défi est nommé d’après le 75 Difficile, un plan de tâches quotidien qui comprend un ensemble de exercices physiques et régime et qui – comme son nom l’indique – continue pendant 75 jours. Les définitions qui se rapprochent le plus des exigences du plan ne sont en fait pas techniquement correctes: l’auteur – l’entrepreneur américain Andy Frisella – il n’est pas nutritionniste et n’a aucune expertise scientifique ou académique en termes d’exercice physique, c’est pourquoi lui-même ne peut définir le 75 Hard que comme un «programme dédié au renforcement de l’esprit».

Le plan en fait ne fournit pas d’indications précises sur les régimes ou les exercices à effectuer, mais recommande uniquement de réaliser des actions quotidiennes telles que l’entraînement deux fois pendant au moins 45 minutes par séance et au moins une fois par jour à l’extérieur; boire 4 litres d’eau; lire au moins 10 pages d’essais ou de contenu informatif; prendre une douche froide pendant 5 minutes; photographiez leurs progrès et suivez un régime alimentaire non spécifié, tant qu’il n’y a pas d’alcool ou de repas supplémentaires.

L’arrivée sur TikTok

Frisella est un influenceur du secteur dont les activités incluent également la vente de compléments alimentaires: il est donc bien clair que derrière la diffusion de son 75 Hard il n’y a pas d’intérêt altruiste. Annoncé en ligne et dans son podcast, le plan a attiré l’attention de certains utilisateurs de TikTok qui, en l’important dans la plateforme, ont transformé en défi – ou plutôt un défi à soi-même mais aussi posé aux autres utilisateurs. Parmi les architectes de l’arrivée du plan 75 Hard au sein du réseau social d’origine chinoise se trouve Rylee Ollearis, une jeune fille de 22 ans qui a décidé de suivre le programme en documentant ses progrès jour après jour sur TikTok.

Les risques

Les imitateurs ne manquaient pas, mais si d’une part la décision d’entreprendre un chemin de progrès personnel peut être louable, le faire en suivant simultanément des écrans si rigide et si peu adaptée aux besoins de l’individu cela ne peut être que nuisible. Ce n’est pas pour rien que les nutritionnistes et experts du secteur se sont prononcés contre la légitimité du plan 75 Hard depuis un certain temps: assurer l’adhésion à un régime générique sans l’avis d’un spécialiste risque de favoriser une relation conflictuelle avec l’alimentation, mais des exercices physiques doivent également être planifiés avec l’aide d’une aide spécialisée. Prolonger tout pendant 75 jours ne fait que cela augmenter le risque que les conseils du plan se transforment en véritables habitudes toxiques; le fait que le 75 Hard est devenu un défi sur un plateforme suivie majoritairement par de très jeunes – concluent les experts interrogés par divers journaux en ligne – l’a rendu encore plus dangereux.