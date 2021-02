Parce qu’aujourd’hui, TikTok vous a posé des questions sur l’âge et les changements pour les utilisateurs

Qui a ouvert TIC Tac aujourd’hui, mardi 9 janvier, il a été confronté à une boîte de dialogue désormais familière: la demande de l’application connaître la date de naissance du propriétaire du téléphone. Ce n’est pas la première fois au cours des derniers mois et semaines que la plateforme de partage chinoise fait cette demande, et ce n’est peut-être même pas la dernière. Les raisons doivent être recherchées dans un mise à disposition du garant de la vie privée Italien émis il y a quelques jours contre les gestionnaires d’applications.

Après la mort de la petite Antonella Sicomero à Palerme, le Garant de la vie privée a accéléré les procédures d’enquête qu’il avait déjà engagées il y a quelque temps contre TikTok pour comprendre comment il protégeait les mineurs contre les contenus inappropriés hébergés en son sein. Dans l’intervalle, les enquêtes sur la tragédie ont permis de déterminer que le geste de l’enfant n’était pas imputable à un défi trouvé au sein de la plateforme; la question de savoir comment les enfants sont exclus de l’accès à TikTok est restée sur la table, cependant, et le garant a demandé aux gestionnaires de prendre une série de mesures pour atténuer le problème. Ceux-ci incluent une solution temporaire: demander à nouveau l’âge de tous les membres pour s’assurer qu’ils ont plus de 13 ans.

Les utilisateurs de TikTok se souviendront en fait qu’au cours des derniers mois, l’application leur a déjà demandé l’âge au moins une fois de plus, voire deux fois. La plateforme avait en effet déjà engagé un processus de vérification autonome de ces données, auquel s’ajoute un autre imposé par les autorités proches de l’affaire de Palerme. Encore une fois, cependant, le contrôle est basé sur un simple carrousel triple qui demande aux utilisateurs d’entrer le mois, le jour et l’année de naissance. Cette fois aussi, la mesure est définitivement simple à déplacer.

Cette fois, cependant, TikTok et le Garant de la vie privée ont lancé une campagne de sensibilisation via le web, la presse, la radio et la télévision qui, entre autres, invite les parents à surveiller ce type d’activité de leurs enfants, surtout s’ils sont encore des enfants: en vérifiant quelle application télécharger et surtout ça ils ne mentent pas sur leur âge afin d’accéder à un contenu inapproprié. Le réseau social s’est alors engagé à développer un système de vérification de l’âge plus efficace basé sur l’intelligence artificielle, qui est pourtant encore clair quand il verra le jour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂