Parce qu’aujourd’hui il y a No Stream Day, la grève des streamers et du public de Twitch Italia

Aujourd’hui, lorsque vous vous connectez à Twitch, vous ne trouverez pas vos streamers préférés. Parce qu’aujourd’hui est le Pas de jour de diffusion, l’initiative italienne qui prévoit une grève des différents créateurs de contenu (et donc aussi de leur public) en signe de solidarité avec un partenaire banni de la plateforme violette pour des raisons peu claires, à savoir Sdrumox. Cela a généré un certain mécontentement parmi les professionnels de la plateforme pour la politique de réglementation et la gestion de l’interdiction (ou de la suspension, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon Twitch). Un sujet brûlant, déjà couvert par Fedez en direct, à l’occasion de la énième interdiction du créateur de contenu Homyatol, également pour des raisons inconnues. A tel point qu’en live le rappeur et influenceur italien parlait de « silence qui règne en maître dans Twitch ».

Le problème, comme le signale le portail Webboh, est que « les interdictions sont jugées de manière discrétionnaire, de sorte qu’il peut arriver que celui qui prend la décision finale fasse des erreurs. Pour cette raison, les rapports doivent être utilisés avec parcimonie et intelligence ». Le problème n’est donc pas tant lié aux raisons de l’interdiction (Twitch est très prudent pour que le droit d’auteur de la musique ne soit pas violé, la nudité n’apparaisse pas ou des insultes racistes sont dites), mais comment cela est géré. Le même protagoniste de l’histoire, Sdrumox, a publié une vidéo complète sur YouTube, dans laquelle il explique le dynamique incroyablement fumée et on ne sait pas avec qui Twitch, à la fois au siège en Amérique et au siège italien, a suivi son histoire.

En fait, le problème n’est pas l’interdiction elle-même, liée aux propos racistes de Sdrumox lors d’un live en mai dernier, mais au manque de clarté avec lequel l’histoire dure depuis des mois, qui non seulement n’a pas permis au créateur de contenu de reprendre. leur entreprise, mais pas même de faire des communications officielles avec leurs abonnés, apparaissent en direct sur d’autres canaux de la plate-forme, et ainsi de suite. Une vraie contrainte à son métier de streamer. Le but du No Stream Day est donc de demander à Twitch un processus plus simplifié et des signaux clairs, pour que la plate-forme reste une pierre angulaire de la créativité et du professionnalisme, dans le plus grand respect de tous. Pendant ce temps, la plate-forme violette, dont nous nous souvenons être gérée par Amazon, a déjà statué à ce sujet, déclarant que depuis avril dernier, elle s’efforce de rendre le processus de signalement et d’interdiction moins problématique.

Il est également intervenu sur la question David Dall’Aglio, PDG d’eVox.gg, la société italienne de gestion de streamers, d’athlètes et d’artistes actifs sur Twitch, qui nous a dit: « C’est un tournant, dans lequel des centaines de personnes qui consacrent leur vie à créer du contenu à partir de vivants, ils prétendent que leur travail est un travail. Il existe de nombreuses règles à suivre à juste titre, il est juste qu’il y ait aussi des droits clairs et ininterprétables. Nous espérons que cette journée sera matière à réflexion pour ouvrir un dialogue sain dans l’intérêt de tous ».