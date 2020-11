Parce qu’à partir de janvier, les tweets de Trump peuvent être supprimés (et il est expulsé de Twitter)

À partir de l’année prochaine, les interventions sociales données par l’actuel président des États-Unis Donald Trump ils ne bénéficieront plus d’un statut particulier au sein du réseau social Twitter. Cela a été confirmé par les dirigeants de la société eux-mêmes, prévoyant qu’à partir du 20 janvier – c’est-à-dire lorsque le poste de président américain passera entre les mains du président élu Joe Biden – les tweets de Trump s’appliqueront. les mêmes règles valables pour tous les autres utilisateurs.

Le mégaphone de Trump

La clarification est légitime, puisque Donald Trump l’a depuis quatre ans utilisé le réseau social comme un vrai mégaphone, souvent pour des communications controversées et parfois en violation flagrante des règles sociales sur la propagation de la haine. Ces derniers jours, cependant, le problème a surtout porté sur la diffusion de fake news à thème électoral: lors des consultations du 3 novembre, Donald Trump a tenté d’utiliser Twitter pour réaliser sa thèse – encore à prouver – de fraude électorale, qui cela conduirait à sa défaite aux urnes.

Parce que Trump a bénéficié d’un traitement préférentiel

Dans tous ces cas, Twitter n’a pas supprimé les interventions de Trump des pages sociales, limitant simplement leur diffusion. La raison est simple: puisque Trump tient un rôle de leadership pour une nation entière, ce qu’il dit devrait être considéré «dans l’intérêt public»; la norme vient appliqué à tous les leaders global, qui, lorsqu’ils commettent des violations de la réglementation, ne sont pas totalement interdits ou censurés, mais font face à de simples mesures de compromis comme la limitation de la diffusion des contenus.

Non pas que ce traitement préférentiel ait été particulièrement apprécié par l’actuel locataire de la Maison Blanche. Dans tous les rares cas où Twitter a limité la visibilité des tweets de Trump plutôt que de les supprimer, ce dernier a de toute façon a accusé le social de censure, conduisant ces dernières semaines à initier un dangereux processus de révision d’une loi qui mine désormais l’indépendance des réseaux sociaux et des sites Web à travers les États-Unis.

Un utilisateur comme les autres

A partir du 20 janvier – date d’inauguration du président élu – Donald Trump redeviendra un simple citoyen: quels tweets ne peuvent plus être attribués à la catégorie des communications d’intérêt public et par conséquent peuvent être traités comme toutes les autres interventions sur le réseau social. Les messages les plus violents seront supprimés et le compte peut être temporairement ou définitivement bloqué, tout comme les profils d’autres utilisateurs qui enfreignent à plusieurs reprises les règles de Twitter.