Parasite est-il sur Netflix ? Où regarder le film Bong Joon-ho

Parasite a été un succès en 2019 et a triomphé aux Oscars l’année suivante, mais le public en garde toujours les meilleurs souvenirs. Regardez où ça se voit !

© IMDbParasite est-il sur Netflix ? Où voir le film Bong Joon-ho.

Avant le début de la pandémie de Covid-19, l’industrie cinématographique a célébré l’un des moments les plus emblématiques de ces derniers temps : les multiples Oscars 2020 pour le film. parasite, qui a été établi comme le meilleur de l’année et a grandement captivé le public. Son arrivée sur les services de streaming était très attendue par les téléspectateurs et nous vous dirons ici où il est actuellement disponible.

« Gi Taek et sa famille sont au chômage. Lorsque son fils aîné, Gi Woo, commence à donner des cours privés dans la riche maison de Park, les deux familles, qui ont beaucoup en commun bien qu’elles viennent de deux mondes complètement différents, s’engagent dans une relation de résultats imprévisibles »indique le synopsis officiel de la bande écrite et réalisée par Bong Joon-ho.

+Où voir Parasite ?

Les plateformes sont actuellement les espaces dans lesquels le monde peut rechercher divers contenus cinématographiques et télévisuels, il est donc prévu que cette bande fasse partie d’un vaste catalogue. Si vous cherchez ce film à regarder en ce moment, nous vous disons que parasite est disponible maintenant pour voir sur Netflix. Selon les archives, il est arrivé en septembre 2020 et jusqu’à présent, il est conservé à l’intérieur de sa bibliothèque, sans date de retrait.

Ce long métrage a commencé à attirer l’attention lors du Festival de Cannes 2019, où il est devenu le premier film sud-coréen à remporter la Palme d’Or et le premier à le faire à l’unanimité du jury depuis 2013, année de sa victoire. La vie d’Adèle. Puis vinrent d’autres distinctions, comme être le premier film à remporter le prix du meilleur film et du meilleur film en langue étrangère aux Oscars.

parasite a été joué par : Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Jung-eun, Jang Hye-jin, Park Myung-hoon, Jung Ji-so, Jung Hyun-joon, Park Keun-ok, Jung Yi-seo et Park Seo-joon. Les années ont passé, mais les téléspectateurs gardent le meilleur souvenir de ce film que vous pouvez voir maintenant sur Netflix.

