Parashurama Jayanti 2021: Messages et salutations à partager à l’occasion spéciale

Les hindous de tout le pays célèbrent le Parashurama Jayanti aujourd’hui 14 mai. Observé à Akshaya Tritiya qui tombe le troisième jour de Shukla Paksha au mois de Vaishakh, l’occasion marque l’anniversaire de naissance du Seigneur Parashurama. On disait qu’il était la forme guerrière et la sixième incarnation du Seigneur Vishnu. Selon les croyances hindoues, Parashurama est immortel contrairement aux autres avatars de Lord Vishnu. A l’occasion de Parashurama Jayanti, les fidèles observent le jeûne et adorent Lakshminarayan, une forme du Seigneur Vishnu. Pendant la puja, des feuilles de tulsi, du kumkum, des fleurs fraîches et du chandan sont offerts à Lakshminarayan.

Voici quelques messages et salutations pour Parashurama Jayanti 2021 que vous pouvez partager avec votre famille et vos amis:

1. Que Lord Parshuram comble tous vos désirs et remplit votre vie de beaux moments

2. À l’occasion propice de Parshuram Jayanti, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une bonne santé et du succès. Joyeux Parshuram Jayanti 2021!

3. Que le Seigneur Parshuram vous bénisse abondamment et remplisse votre vie de la vertu de vérité, de non-violence et de compassion. Joyeux Parshuram Jayanti!

4. À chaque époque, nous verrons le Seigneur Parshuram apparaître sur Terre pour nous guider, nous motiver, et ensuite c’est à nous de savoir comment nous les suivons. Joyeux Parshuram Jayanti 2021!

5. Si vous avez une forte détermination et une concentration dans la vie, vous ne pouvez jamais être vaincu … Je vous souhaite un très heureux Parshuram Jayanti!

6. Parshuram Hai Parteek Praakram Kaa

Ram Hai Praya Satya Sanaatan Ka

Iss Parkaar Parshuram Ka Arth Hai

Praakram Ke Kaarak Ore Satyaa Ke Dhaarak!

Heureux Parshuram Jayanti

7. Que Lord Parshuram continue de vous protéger et de vous bénir, vous et votre famille. Je vous souhaite un très heureux Parshuram Jayanti!

8. Shastra aur shaastra

dono hain upyogi

Yahi paath

sikha gaye hain yogi

Bhagwaan Parshuram jayanti ki badhai

.

