Paranormal Activity: Next of Kin Trailer #2 libère des démons dans le pays amish

Paramount+ vient de publier la bande-annonce étendue de Paranormal Activity: Next of Kin. Nous nous dirigeons vers le pays amish avec notre héroïne à la recherche de parents et à la recherche de son arbre généalogique. Quelques copains sont venus documenter l’aventure. Dieu merci, leurs caméras avaient de l’électricité, maintenant nous pouvons tous regarder le chaos ! Allumer les lumières! Et attention à cet agneau à deux têtes.

Alors que l’intrigue a été gardée secrète, la bande-annonce de Paranormal Activity 7 semble montrer une jeune femme nommée Margot qui veut retrouver sa famille biologique, et elle a réussi. Elle est accueillie par ses parents perdus depuis longtemps qui appartiennent à une communauté amish. Elle et ses copains se joignent aux coutumes et participent aux tâches ménagères, et semblent généralement s’entendre, étant fascinés par une culture qui est nouvelle pour eux. Les choses deviennent bizarres très vite ! Mon Dieu, cette grand-mère qui épluche les pommes de terre ! Je n’éplucherai jamais une patate sans penser à ces 2 secondes de la main de grand-mère ! Cela va nécessiter plus qu’un pansement.

Coupure sur une précieuse petite fille en train de brosser les cheveux de sa poupée faite maison, révélant que la mère de Margot, que Margot suppose morte, est toujours en train de le frapper avec sa nouvelle famille retrouvée. Plan sur cette église assise tout à côté, solitaire au milieu des bois sans routes qui y mènent ? Signalez les démons et la respiration paniquée, et les yeux brillants de ceux qui sont enregistrés ! Tu m’as replongé Activité paranormale!

Jason Blum avait laissé entendre en parlant avec Collider que ce nouvel opus serait un redémarrage, au lieu de s’appuyer sur l’histoire existante. « Paramount voulait continuer Activité paranormale, je l’aurais probablement laissé seul. Alors ils voulaient continuer, mais j’ai pensé que s’ils allaient continuer, vous devez — c’était fatigué, il n’y avait aucun moyen de continuer sur la route que nous avions empruntée », a-t-il déclaré. « Alors j’ai vraiment encouragé tous les personnes créatives impliquées à penser à quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens qui vont aller voir le nouveau Activité paranormale avaient 3 ans lorsque le premier Activité paranormale est sorti, donc ils ne savent même pas de ces films plus anciens. Je pensais que si vous deviez le refaire, vous feriez mieux de le refaire, de ne pas essayer d’étendre ce que nous avons fait il y a toutes ces années. »

Le casting comprend Roland Buck III, Jill Andre, Emily Bader, Tom Nowicki, Gunner Wright, Henry Ayres-Brown et Wesley Han. Christopher Landon est de retour pour écrire son troisième volet de la série. Il écrit également un projet aux antipodes, en redémarrant son père, l’émission télévisée à succès de Michael Landon dans les années 1980, Autoroute vers le paradis. Quel mélange sauvage !

Activité paranormale : plus proche parent sortira en exclusivité sur le service de streaming Paramount+ le 29 octobre. Vous pouvez également visionner le documentaire Dimension inconnue : l’histoire de l’activité paranormale, le 29 octobre également. Découvrez tout ce que vous voudriez savoir sur la franchise Paranormal à partir de l’histoire d’origine jusqu’à nos jours, des créateurs eux-mêmes.

