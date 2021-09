Paranormal Activity 7 fera ses débuts sur Paramount + cet Halloween

ToyJoy Toy Joy Amazing Ensemble de Bondage 7 pcs

Aimeriez-vous expérimenter le bondage ? Si oui, cet ensemble de bondage passionnant en 7 parties de Toy Joy est un bon début. Il comprend tout ce dont vous auriez besoin pour des jeux de bondage coquins et excitants. Le kit se compose de : Un bâillon boule avec trous d'aération, parfait pour le jeu de dominance. La sangle mesure 1,9 cm de large et peut être ajustée de 44 cm à 62 cm de circonférence. Le bâillon boule est fabriqué en plastique dur et mesure 4,2 cm de diamètre. Un bandeau noir qui intensifie tous vos autres sens lorsque la vue vous est ôtée. Le bandeau est fait de simili cuir et sa surface intérieure est douce, et les sangles élastiques s'adaptent aux têtes d’une circonférence comprise entre 49 et 76 cm. Une corde de bondage douce et noire qui peut être utilisée pour le bondage japonais. Deux pinces à tétons en métal qui peuvent être ajustées en fonction du niveau de serrage souhaité des pinces. Les deux pinces à tétons sont décorées de petites cloches violettes qui se font entendre à chaque fois que vous bougez. Un fouet à franges noir de 45 cm de long en simili cuir, pour offrir des claques douces et émoustillantes. Le fouet à franges peut être ressenti sans causer de douleur. Un collier réglable qui peut s'adapter à des circonférences comprises entre 36 et 44 cm. Le collier est livré avec un cadenas et une sangle de 118 cm de long comprenant un mousqueton qui peut être utilisé comme laisse pour chien. Deux menottes pour poignets en simili cuir de 5,5 cm de large avec doublure intérieure douce. Les menottes sont réglables de 13,5 à 23 cm. L'ensemble est particulièrement adapté aux débutants qui essaient le bondage pour la première fois et qui souhaitent explorer les désirs de leur partenaire sexuel à travers des relations sexuelles émoustillantes.