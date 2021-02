Paranormal Activity 7 et Pet Sematary Prequel iront directement en streaming sur Paramount +

Une réimagination actuellement connue sous le nom de Activité paranormale 7 et une préquelle de Stephen King’s Sematary pour animaux de compagnie sont confirmés et se dirigeront directement vers le nouveau service de streaming de Paramount, Paramount +. Le Activité paranormale le redémarrage était un projet dont les fans étaient déjà au courant, mais le Sematary pour animaux de compagnie prequel est une surprise totale. Le premier devait initialement sortir en salles le 4 mars 2022, bien que l’on ne sache pas si la sortie en streaming conservera cette même date, tandis que le calendrier de sortie du second est inconnu pour le moment mais serait probablement également diffusé sur les écrans la même année.

Le nouvel épisode dans le Activité paranormale La franchise d’activités a déjà fait appel à William Eubank d’Underwater pour diriger le projet, qui sera écrit par Christopher Landon, qui a déjà écrit quatre films dans la série d’horreur à succès. Alors que les détails de la direction de cette réinvention sont actuellement inconnus, il a été décrit comme une approche qui «revigorera» la franchise grâce à un «réoutillage inattendu».

Sorti en 2007, le premier Activité paranormale suit un jeune couple, Katie et Micah, qui ont récemment déménagé dans une nouvelle maison à San Diego, en Californie. Ils sont progressivement terrorisés par un démon qui, selon Katie, l’a suivie toute sa vie. Micah décide d’installer des caméras dans leur maison, et c’est ainsi que le genre des images trouvées s’est installé. Les cinq suites suivantes s’appuient sur le couple central, Katie en particulier, et la série a réalisé d’énormes profits malgré une réponse critique mitigée.

Quant à la surprise Sematary pour animaux de compagnie prequel, Jeff Buhler écrira le scénario avec Lorenzo di Bonaventura produisant. L’histoire de Stephen King a été adaptée à quelques reprises, la dernière en 2019 par les réalisateurs Kevin Kölsch et Dennis Widmyer. Le dernier Sematary pour animaux de compagnie est la deuxième adaptation du roman de 1983 du même nom de Stephen King, et suit une fois de plus une famille qui découvre un mystérieux cimetière dans les bois derrière leur nouvelle maison. Après avoir perdu leur chat, Church, dans un accident, ils décident d’enterrer l’animal bien-aimé dans le cimetière voisin, déclenchant une obscurité qui hante bientôt les Credo de manière terrifiante.

Buhler, qui a écrit le scénario de l’adaptation de 2019, a déjà donné un aperçu de la façon dont il envisage de continuer la franchise. « Nous avons eu des discussions sur les films de suivi possibles, et pour la plupart, tout le monde a l’impression que nous avons raconté l’histoire des Credo », a déclaré Buhler. « C’est difficile, il y a des façons de continuer cette histoire, cette histoire en particulier, mais on a presque l’impression que la trajectoire de ce film donne l’impression que nous avons un peu fait voler l’avion dans la montagne. Ça explose. »

Il a ajouté qu’il espérait continuer l’histoire en explorant la mythologie plus large en disant: « Donc, beaucoup d’idées que nous avons développées actuellement, récemment, portaient toutes, davantage sur la mythologie de la ville, ces les rituels que présentent les enfants, la mythologie du Micmac, le Wendigo, le cimetière, les origines, la vie de Jud. On dirait donc que je ne veux rien promettre, car on ne sait pas, on n’est même pas en bas la route sur une idée encore. «

Paramount + est clairement intéressé à investir beaucoup dans le genre de l’horreur, avec L’Intermédiaire du cinéaste Arie Posin, également à la tête de la plateforme aux côtés de Activité paranormale et Sematary pour animaux de compagnie. L’Intermédiaire racontera l’histoire d’une adolescente qui, après avoir survécu à un accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami, croit tenter de renouer avec elle depuis l’au-delà. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Paramount Plus, Paranormal Activity 7, Pet Sematary