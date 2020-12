PARANOID est un nouveau titre de Madmind Studio qui emmène les joueurs dans les profondeurs de l’horreur

PARANOÏAQUE est une nouvelle expérience d’horreur créée dans les années 1980 par le développeur indépendant Madmind Studio. Le développeur a publié une toute nouvelle bande-annonce avec de nouvelles informations sur leur prochain jeu de survie d’horreur. Ce titre est une expérience à la première personne qui mêle un combat brutal à une histoire psychologique.

Il s’agit d’un titre conçu avec du matériel de nouvelle génération à l’esprit. Le jeu propose un ray tracing, une résolution 4k et une histoire passionnante qui plonge profondément dans la maladie mentale. Les joueurs incarnent Patrick, un homme qui se débat avec des voix dans sa tête qui le poussent à faire l’impensable dans une bataille désespérée pour la raison.

Dans PARANOÏAQUE, Patrick vit dans l’isolement depuis de nombreuses années. A l’improviste, il reçoit un coup de fil de sa sœur qui lui annonce sa visite malgré sa disparition il y a plus d’une dizaine d’années. Cela déclenche une rencontre macabre et sombre avec les pires cauchemars de Patrick.

Cette expérience d’horreur unique à la première personne mettra les joueurs à la place de Patrick. Après une tragédie familiale, la mort de ses parents, il a vécu dans le même appartement et a lutté contre la toxicomanie et des problèmes mentaux. Le seul parent vivant, sa sœur, déclenche une expérience cauchemardesque alors que Patrick se bat contre sa vie d’isolement.

Le jeu se déroule dans les années 80, ce qui donne aux joueurs un niveau limité de possibilités de jeu et les plonge dans des endroits réalistes. Assistez à des créatures effrayantes et hostiles, assistez à des scènes de meurtre brutales et découvrez la vérité sur ce qui s’est passé dans votre passé traumatisant.

Cette expérience d’horreur est intense comme on le voit dans la bande-annonce. L’attention du développeur aux détails, ses compétences en narration et ses graphiques réalistes lui confèrent un mélange unique de réalisme et de folie. Au fur et à mesure que les joueurs explorent plus profondément le récit, ils seront lentement victimes des mêmes peurs qui affligent Patrick dans sa vie quotidienne.

C’est la même équipe de développement qui a travaillé sur Succube. Sur la base des graphismes et des détails, le jeu utilise très probablement un moteur similaire qui donnera au gore une sensation presque réelle tout en dépassant les attentes des fans.

C’est une expérience d’horreur intense qui ne devrait être laissée qu’à un public mature. Le jeu a des thèmes d’horreur à fort impact, la violence, la violence sexualisée, le sexe et la nudité. Il s’agit d’une équipe de développement qui ne se retient pas de dépeindre les pires actes imaginables dans un espace virtuel.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à explorer le Vapeur page, site Web du développeur et autres bandes-annonces.

PARANOÏAQUE Il est prévu de sortir dans le futur, mais pour le moment, aucune date fixe n’est fixée pour l’arrivée complète du jeu.