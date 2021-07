« Paramparça »: histoire, acteurs, personnages et tout sur le feuilleton turc « Vidas cruzadas »

Après le succès de la feuilletons turcs En Espagne, le groupe Atresmedia a décidé de miser sur une nouvelle production intitulée « Paramparca : vida cruzadas ». Cette série raconte la vie de deux familles qui vivent complètement différemment et qui n’auraient jamais croisé leurs chemins sans une erreur inattendue.

« Paramparça » est une série télévisée turque de 2014 qui a été couronnée de succès dans plusieurs pays. La telenovela produite par Endemol vient d’arriver en Espagne par la main de Ça ne va pas, la chaîne de fiction d’Atresmedia. Le premier chapitre a été diffusé le lundi 19 juillet à 21h00.

Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay, Ebru Özkan, Nursel Köse, Alina Boz et Leyla Tanlar sont quelques-uns des visages qui jouent dans ce feuilleton turc. Bien qu’ils soient encore inconnus en Espagne, les acteurs jouissent d’une grande notoriété dans leur pays d’origine.

QU’EST-CE QUE « PARAMPARCA : VIES CROISÉES » ?

« Paramparça » raconte l’histoire de Hazal (Alina Boz) et Cansu (Leyla Tanlar), deux jeunes qui ont été échangés à la naissance et qui découvrent la vérité de leur origine des années plus tard.

Il y a quinze ans Gulseren (Nurgül Yeşilçay), une humble jeune femme, subit un accident et est emmenée dans un hôpital privé où elle accouche d’une fille. En même temps Dilara (Ebru Özkan), une femme riche se rend dans le même hôpital pour donner naissance à sa fille. Par erreur, les bébés sont échangés.

Pendant des années, les filles sont élevées dans les mauvaises familles: Hazal est la fille biologique d’une famille aisée, mais elle grandit aux côtés de Gulseren, une femme d’origine modeste, mais travailleuse acharnée qui fait tout son possible pour satisfaire tous les caprices de sa supposée fille.

La fille biologique de Gulseren est Cansu qui finit entre les mains de la riche famille. Cansu est élevé sous la main lourde de Dilara, une femme qui se soucie trop des apparences. Quinze ans plus tard, le secret est révélé, entraînant de forts conflits pour les deux filles et leurs familles.

COMBIEN DE CHAPITRES ET DE SAISONS « PARAMPARCA » A-T-IL ?

« Paramparca : des vies croisées » est composé de trois saisons. Les fonctionnalités du premier versement 31 épisodes et diffusé entre le 1er décembre 2014 et le 29 juin 2015.

La seconde, qui a 40 chapitres, diffusée du 14 septembre 2015 au 20 juin 2016. Enfin, la troisième saison, qui a 26 épisodes, créée le 19 septembre 2016 et terminée le 27 mars 2017.

En tout, « Paramparca » a 97 épisodes, qui ont une durée approximative de 140 minutes, il est donc probable qu’en Espagne, le feuilleton turc compte plus de 200 épisodes, car ils sont adaptés aux caractéristiques de la télévision de ce pays.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « PARAMPARCA »

Erkan Petekkaya dans le rôle de Cihan Gürpınar

Ebru Özkan dans le rôle de Dilara Gürpınar

Nurgül Yeşilçay dans le rôle de Gülseren Sönmez

Alina Boz dans le rôle de Hazal Gülpınar

Leyla Tanlar dans le rôle de Cansu Gürpınar

Barış Falay dans le rôle de Harun Erguvan