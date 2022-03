Paramount +: toutes les premières qui arrivent en mars et que vous ne pouvez pas manquer

Paramount+ fête en mars et présente son catalogue qui comprend des documentaires, des émissions de téléréalité et des thrillers. De cette façon, il tentera de conquérir le public avec ses histoires à affronter Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max. De Spoiler, nous vous disons quelles sont les premières les plus attendues.

Halo

Première : 24 mars, avec de nouveaux chapitres chaque semaine

Synopsis officiel :

« Basé sur le jeu vidéo à succès, dans Halo The Series, le Master Chief guerrier le plus avancé de la Terre doit défendre l’humanité contre l’espèce extraterrestre, The Covenant, tout en découvrant de sombres secrets de son passé. »

Ascension

Première : maintenant disponible

Synopsis officiel :

« Le documentaire nominé aux Oscars® est un voyage impressionniste sans interviews ni narration. Ascension emmène les spectateurs dans un voyage visuel à travers les classes sociales chinoises. Structuré en trois parties autour des thèmes du travail, de la consommation et de la richesse, le film juxtapose la vie de ses protagonistes ».

Star Trek Entreprise S1-S4

Première : disponible à partir du 24 mars

Synopsis officiel :

Des chefs renommés reviennent pour une deuxième saison et s’affronteront pour voir qui est le meilleur cuisinier parmi eux, faisant équipe avec d’autres concurrents pour préparer des plats distinctifs dans une compétition chronométrée où ils ne peuvent pas utiliser leurs mains nues pour cuisiner.

Chacun des 10 épisodes mettra en vedette la participation de deux convives qui s’affronteront dans la cuisine. Un « plat du jour » de très grande difficulté sera présenté qui correspondra à la spécialité de l’animateur qui présente à ce moment-là.

Les suiveurs

Première : disponible à partir du 6 mars

Synopsis officiel

« Une influenceuse numérique pousse son obsession pour sa propre image jusqu’à ses ultimes conséquences, en devenant une tueuse en série au-delà de tout soupçon. L’épopée d’une influenceuse numérique pour devenir une tueuse en série sans nuire à son image publique est l’axe de la série Las Seguidoras, qui combine les genres du thriller et de la comédie ».

le premier d’entre nous

Première : disponible à partir du 21 mars

Synopsis officiel :

« La première de cette série argentine est arrivée, avec Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Abruzzi, Damián de Santo et Mercedes Funes. The First of Us suit un groupe d’amis dont la vie est changée à jamais par des nouvelles inattendues qui finissent par générer un profond désir de redécouvrir leurs sentiments et de trouver le véritable but d’être en vie.

je résisterai au T2

Première : disponible à partir du 21 mars

Synopsis officiel :

« 16 participants traversent les jungles et les collines colombiennes vers un refuge paradisiaque où ils vivront ensemble pendant trois semaines tout en concourant pour 500 000 USD. L’objectif du jeu est que les participants survivent à des situations extrêmes telles que le froid et la faim, afin que le finaliste puisse gagner le prix du millionnaire. Les participants seront divisés en deux équipes et s’affronteront chaque semaine pour ne pas être éliminés. »

Le jeu S1

Premières : nouveaux épisodes hebdomadaires disponibles à partir du 3 mars

Synopsis officiel :

« Avec le déménagement de San Diego à Sin City, The Game revient avec un mélange de nouveaux joueurs et une distribution originale pour offrir un examen moderne de la culture noire à travers le prisme du football professionnel. L’équipe sera confrontée au racisme, au sexisme, au classisme et à d’autres problèmes alors qu’ils se battent pour la gloire, la fortune, le respect et l’amour en jouant à The Game. »

