Paramount +: toutes les premières à venir en février

Paramount+ présente son nouveau catalogue de premières pour février avec de nouvelles séries, téléréalités et films. La nouvelle maison de univers stark trek reçoit de nouveaux titres comme la nouvelle série Star Trek Prodigy, de nouveaux épisodes du célèbre Star Trek Discovery, la saison 4 de Killing Eve, la saison 14 de RuPaul’s Drag Race, de nouveaux épisodes de Paw Patrol et le nouveau thriller de Nicolas Cage.

Nouvelle série – Star Trek Prodigy

Synopsis officiel :

« Star Trek Prodigy est développé par les lauréats des Emmy Awards Kevin et Dan Hageman (« Trollhunters » et « Ninjago »), Prodigy est la première série Star Trek destinée aux nouvelles générations qui suit un groupe de jeunes extraterrestres qui doivent découvrir comment travailler ensemble alors qu’ils naviguer dans une galaxie à la recherche d’un avenir meilleur. Ces six jeunes parias ne savent rien du vaisseau qu’ils commandent, mais au cours de leurs aventures, ensemble, ils découvriront Starfleet et les idéaux qu’il représente. »

Star Trek Découverte S4

Première le 11 février

« Les nouveaux épisodes de la quatrième saison de STAR TREK : DISCOVERY seront diffusés le 11 février en exclusivité sur la plateforme. Dans ce nouvel épisode, le capitaine Burnham et l’équipage de l’USS Discovery font face à une menace différente des mondes de la Fédération et des mondes non fédérés. Ils doivent faire face à l’impact de l’inconnu et travailler ensemble pour assurer un avenir plein d’espoir à tous. »

Films

Prisonniers du pays fantôme

Première : 14 février

« Polar. Dans la ville frontière perfide de Samurai Town, un braqueur de banque impitoyable est libéré de prison par un riche chef de guerre dont la petite-fille adoptive a disparu. Il offre au prisonnier sa liberté en échange de la récupération du fugitif. Vêtu d’un costume en cuir qui s’autodétruira dans cinq jours, le bandit part à la recherche de la jeune femme et de son propre chemin vers la rédemption. »

Avec la participation de : Nicolas Cage, Sofia Boutella, Tereza Ruiz et Bill Moseley.

Fins, débuts

Premières : 1er février

synopsis officiel

« Daphné, une trentenaire qui tente de se remettre d’une rupture amoureuse avec qui elle croyait être l’homme de sa vie, vit une série d’événements au cours d’une année qui changent sa vie à jamais, découvrant des choses sur elle-même qui elle l’ignorait totalement ».

Jeter: Shailene Woodley, Sebastian Stan, Jamie Dornan, Matthew Gray Gubler, Kyra Sedgwick.

Le défi All Stars S1

Première : 1er janvier

La compétition de réalité la plus extrême arrive à Paramount+. Les stars des éditions précédentes de « Real World » et de « Road Rules » s’affrontent dans ce spectacle explosif, des défis audacieux se déroulant dans les Andes argentines, alors qu’ils se disputent une chance de gagner un grand prix de 500 000 €. Le cycliste américain TJ Lavin sera l’hôte de cette saison.

Vrai mot Retrouvailles S1

Première : 1er février

La première émission de téléréalité à la télévision est de retour, avec une réunion de son casting original près de 30 ans plus tard. Les « sept inconnus » originaux qui ont ouvert la voie à la télé-réalité moderne reviennent dans le loft new-yorkais où tout a commencé. Les téléspectateurs retrouveront les acteurs de la première saison de The Real World dans une nouvelle série documentaire en plusieurs épisodes pour découvrir . , encore une fois, que se passe-t-il quand ils cessent d’être polis… et commencent à être vrais.

Course de dragsters de RuPaul

Première : 22 février

« Le phénomène de téléréalité primé aux multiples Emmy Awards revient avec 14 nouvelles reines en lice pour la couronne, le grand prix de 100 000 € et le titre de America’s Next Drag Superstar. Bien sûr, ce ne serait pas Drag Race sans rebondissement, découvrez dans le premier épisode les surprises que RuPaul nous réserve pour cette nouvelle saison. »

tuant la veille

Première le 27 février

« La série primée et primée aux Emmy Awards revient exclusivement sur Paramount+ pour sa dernière saison. Le dernier épisode de ce thriller comique noir passionnant verra nos stars bien-aimées après avoir choisi de se séparer dans le dénouement de la saison 3. » .

Jeter: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw et Kim Bodnia.

Séries

grand nat

Première : 17 février

La série produite par Nickelodeon Animation Studios raconte l’histoire d’un garçon de 11 ans nommé Nate et de ses meilleurs amis alors qu’ils se frayent un chemin à travers la sixième année avec humour et flair.

« Big Nate racontera les histoires de Nate, un garçon de sixième année qui a un besoin impérieux de prouver sa génialité au monde. Qu’il s’agisse de catastrophes à la maison ou de détention à l’école, Nate Wright n’est pas étranger aux défis. Heureusement, vous pouvez vous exprimer à travers le monde du dessin animé que vous créez. Charmant, espiègle et aimant les mésaventures, Nate trouve toujours un moyen de transformer les ennuis en amusement. »

Pat’ Patrouille

Première : 3 février

Synopsis officiel

« Un groupe de six chiens de sauvetage, dirigé par un garçon nommé Ryder, part à l’aventure dans PAW Patrol. Les chiots héroïques, qui croient « aucun travail n’est trop grand, aucun chiot n’est trop petit », travaillent ensemble pour protéger la communauté. Les membres du groupe comprennent Marshall le chien de pompier, le chiot policier Chase et l’intrépide Skye.

Tous les animaux ont des capacités spéciales, des gadgets et des véhicules qui les aident dans leurs missions de sauvetage. Qu’il s’agisse de sauver un chaton ou de sauver un train d’un éboulement, la Paw Patrol est toujours prête à relever le défi tout en s’assurant qu’il y a du temps pour un jeu ou un rire. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂