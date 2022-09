Paramount+ : Que sont les gilets jaunes, les insectes des gilets jaunes

Paramount+

La série mettant en vedette Juliete Lewis, Christina Ricci et Melanie Lynskey a été créée le 14 novembre.

©IMDBLa série prépare sa deuxième saison.

Depuis novembre de l’année dernière, plusieurs seriéfilos sont devenus fous avec l’une des récentes sorties de Paramount+. On parle d’une production qui a le meilleur de perduavec lui sanglant nécessaire de frissonner dans chaque scène et le drame pour adolescents que nous ne pouvons pas arrêter de regarder à chaque fois que nous nous connectons à une production (comme cela se produit avec Riverdale Soit cobra kai). Dans ce cas, nous nous référons à vestes jaunes.

vestes jaunes est une production développée par Afficher l’heure, qui a été créée le 14 novembre et sa première saison comprenait un total de 10 épisodes. Au total, elle a été nominée pour sept prix emmydont un à un de ses principaux protagonistes, Christine Ricci. Qui d’autre est dans cette fiction ? des chiffres comme Juliette Lewis (Tueurs nés) et Mélanie Lynskey (Deux hommes et demi).

L’histoire de vestes jaunes tourne autour d’un groupe d’élèves du secondaire qui composent la talentueuse équipe de football de l’école. Après s’être qualifiés pour la phase nationale, ils embarquent pour un voyage en avion mais finissent par s’écraser dans les forêts du Canada, où ils sont bloqués pendant plus d’un an et demi et subissent toutes sortes de vicissitudes. Avec des touches de terreur et de suspense, la production a choisi son nom pour une raison bien particulière : des insectes.

+Qu’est-ce que les gilets jaunes ?

L’insecte qui donne son nom à la série est celui qui a également baptisé l’équipe de football que les protagonistes composent. Les gilets jaunes sont une espèce de guêpe assez agressive (qui peut être très sévère pour les allergiques) qui ne peut être définitivement contrôlée qu’en tuant sa reine. C’est un insecte qui est généralement très envahissant une fois qu’il atteint un nouvel environnement.

Actuellement, on les trouve dans des endroits comme le Canada et les États-Unis, mais aussi au Chili et en Argentine (surtout au sud, à Bariloche). Les gilets jaunes piquent en guise de défense donc s’ils ne sont pas dérangés ils ne font rien. Le problème est leur régime alimentaire : ils sont carnivores et peuvent être vus dans des endroits où il y a des gens qui grillent de la viande, attendant de manger ce qu’ils peuvent. Ce sont ces mâchoires puissantes qu’ils utilisent pour mordre lorsqu’ils se sentent menacés, bien que le pire soit dans leur piqûre, avec laquelle ils peuvent piquer à plusieurs reprises sans mourir (contrairement aux abeilles).

