Paramount + présente ‘I will resist’ : date de sortie et candidats

Paramount+ présente les détails de « Je résisterai »l’émission de télé-réalité de compétition la plus épique d’Amérique latine dans laquelle un groupe de personnalités et d’athlètes se disputeront le grand prix d’un demi-million de dollars. L’émission de téléréalité, animée par Faisy et Estefanía Ahumada.

De quoi parle l’émission de télé-réalité ‘Resistiré’ ?

« Je résisterai » est la bataille épique pour la survie impliquant 16 stars de la télévision, du sport et des réseaux sociaux. Ce groupe de célébrités et d’influenceurs sera « abandonné » dans un lieu inconnu en Colombie, sans nourriture, ni abri, ni possibilité de communication avec le monde extérieur.

Le groupe doit trouver un abri et survivre en gérant correctement un demi-million de dollars en espèces. Chaque dollar que vous dépensez en nourriture, en outils et en produits de luxe pendant votre séjour comptera pour le grand prix de la finale. Ils doivent résister en équipe et atteindre la finale de la compétition pour remporter le juteux prix en argent qu’ils ont réussi ensemble.

Les participants seront répartis en deux équipes, orange et bleue. Au milieu de l’isolement et de la privation, ils doivent travailler en équipe, remporter les défis physiques et éviter que leurs membres ne soient éliminés. De plus, il sera essentiel d’éviter de tomber dans les tentations et les luxes afin de ne pas déduire d’argent de la grosse somme collective et de pouvoir remporter la plus grosse somme dans l’épisode final.

Qui sont les participants de ‘Resistiré’ ?

Brenda Zambrano (Mexique)

Influenceur, ancien membre d’Acapulco Shore

Personnalité de la télévision, influenceuse et mannequin.

Influenceur, membre d’Acapulco Shore

Influenceur, membre de La Venganza de los EX VIP

Créateur de contenu, influenceur, membre des Jonas Vloggers.

Déesse Quetzal (Mexique)

lutteur professionnel

Susana Renteria (Mexique)

actrice, influenceuse

mannequin et influenceuse

Fernando Lozada (Mexique)

Animateur, mannequin, influenceur, ancien membre d’Acapulco Shore

Eduardo « Chili » Miranda (Mexique)

Influenceur, DJ, membre d’Acapulco Shore

Emilio Betancourt (Mexique)

Athlète, conférencier, entraîneur.

Athlète de parkour et star de la télévision de Warriors et Challenge 4 Elements

Modèle, influenceur et ancien membre de La Venganza de los Ex VIP

Acteur

Chef, chanteur et influenceur

Mannequin, influenceur, athlète, ancien membre des Inséparables et Guerreros

A quand la première de ‘Resistiré’ ?

« Je résisterai » premières le 21 mars sur MTV et Paramount + en Amérique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂