Paramount Plus: les premières exclusives qu’il aura et quand il arrivera en Amérique latine

De nouveaux concurrents se joignent à l’appel « Guerre en streaming », où les entreprises doivent fournir le meilleur service aux téléspectateurs pour s’imposer comme la meilleure plateforme aujourd’hui, où il y a de plus en plus d’options. Nous avions déjà Netflix, HBO, puis ajouté Vidéo Amazon Prime et en novembre 2020 le très attendu Disney +.

Maintenant, ils doivent faire un espace pour un nouveau rival. C’est le nouveau projet ViacomCBS, appelé «Paramount Plus», lequel ce sera un changement qui prolongera l’abonnement à CBS All Access qui était déjà disponible, quelque chose comme ce qui est arrivé à HBO avec l’arrivée de HBO Max, une plateforme qui arrivera cette année en Amérique latine.

Selon le rapport des médias américains Variété, les actions de la société ont été renforcées par les récents accords de distribution avec YouTube TV et Hulu, qui promettent de renforcer la ligne de revenu des filiales nationales de l’entreprise. Avec un marché publicitaire meilleur que prévu et une bonne stratégie, ils ont obtenu des commentaires positifs pour ViacomCBS.







+ Quel sera le contenu de Paramount Plus?

Cette plateforme combinera différentes actions pour les utilisateurs: diffusera en direct votre programmation, y compris les jeux de la NFL et les productions originales. De plus, ils incluront dans leur catalogue les produits de leurs marques: Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central, compter sur plus de 30000 titres, où l’on retrouvera la saga de ‘Star Trek’ ou ‘Le parrain’.

réLa façon exclusive dont ils auront différentes premières de la société de production et mercredi certains d’entre eux ont été annoncés: ‘A silent place 2’, ‘Mission Impossible 7’, le prochain de ‘Paranormal Activity’ et ‘Halo’. De plus, le live-action ‘Razmoket’ et ‘Les Parrains magiques’ , ainsi que de nouveaux spectacles de ‘Avatar’ et ‘La légende de Korra’.

+ Quand Paramount Plus arrivera-t-il en Amérique latine?

Le nouveau service de streaming de ViacomCBS aura son lancement officiel en Amérique latine le Jeudi 4 mars, tout comme aux États-Unis.

+ Quel sera le prix de Paramount Plus?

Pour le moment, aucune référence n’a été faite sur sa valeur. Nous savons que CBS All Access coûte 5,99 € par mois avec la publicité et 9,99 € sans elle, et à l’époque, ils ont dit que le prix ne changerait pas, mais fera l’objet d’un rapport officiel lors d’une conférence le 24 février.