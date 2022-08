Paramount Pictures décide de rejeter Top Gun: Maverick Copyright Lawsuit

Paramount Pictures a déposé une requête en rejet de la poursuite pour violation du droit d’auteur contre Top Gun : Maverick ce il a été giflé récemment.

celui de Tony Scott Pistolet supérieur a été inspiré par l’article d’Ehud Yonay de 1983, Les meilleurs canons, publié dans California Magazine, et l’auteur a été dûment crédité dans le film. Mais le nom de Yonay ou toute mention de l’article est absent de Top Gun : Maverick, qui apparemment ne va pas bien avec sa famille, entre autres choses. La veuve d’Ehud Yonay, Shosh Yonay, et son fils Yuval Yonay, qui résident tous deux en Israël, affirment que Paramount Pictures a violé le droit d’auteur lorsqu’ils ont produit Top Gun : Maverick sans leur permission et demandent maintenant des dommages et intérêts.

FILM VIDÉO DU JOUR

Paramount a obtenu les droits de Les meilleurs canons en 1983, qui, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, a pris fin après 35 ans en 2018. Les Yonay, qui sont les demandeurs, ont engagé une procédure pour récupérer les droits la même année, qui leur est finalement revenue en janvier 2020. Mais à ce moment-là, Top Gun : Maverick était déjà dans la boîte, dit Paramount.

Les plaignants allèguent que le film n’a été achevé qu’en mai 2021 et que Paramount a délibérément ignoré la Loi sur le droit d’auteur en choisissant de tirer profit de Top Gun : Maverick même s’ils n’avaient pas les droits sur l’article qui a inspiré le film original.

Paramount soutient qu’Ehud Les meilleurs canons est une œuvre de non-fiction basée sur un centre de formation navale réel, et donc le procès est en contradiction directe avec un axiome fondamental de la loi sur le droit d’auteur qui stipule qu' »aucun auteur ne peut protéger ses idées ou les faits qu’il raconte. » Paramount a également cité une décision d’une autre affaire similaire dans leur dossier (via Variety), lisant: « le droit d’auteur n’empêche pas les utilisateurs ultérieurs de copier à partir d’une œuvre antérieure les éléments constitutifs qui ne sont pas originaux, par exemple, … des faits. »





« Les pilotes de chasse d’élite aimant voler et se consacrant à leur métier et à la compétition sont des faits décrits dans l’article. Les plaignants n’ont pas le monopole de ces faits (banals) simplement parce que Yonay les a déjà signalés. »

Paramount Pictures a un dossier solide

Paramount Pictures

Paramount mise sur le rejet immédiat de la poursuite, mais même si elle va devant les tribunaux, le studio est prêt à toutes les éventualités. Paramount a commencé la production le Top Gun : Maverick alors qu’ils possédaient encore les droits de Top Guns, et ils ont juste besoin de prouver qu’ils les avaient également lorsque le film s’est terminé.

Dans le cas contraire, les demandeurs devront prouver que Top Gun : Maverick est « substantiellement similaire » en termes de divers éléments (intrigue, personnages, dialogues, thèmes, etc.) à Les meilleurs canons. Top Gun : Maverick a plus en commun avec l’original de 1986 qu’avec l’article, et étonnamment, Pistolet supérieur a été jugé « sans contrefaçon » dans cette affaire, et les plaignants n’ont aucune réclamation basée sur le film, ce qui soulève la question de savoir comment ils pourraient supposer avoir une réclamation sur la suite sortie 36 ans plus tard. C’est l’un des principaux arguments de Paramount.





En fin de compte, c’est au tribunal de décider si l’article de magazine a directement ou indirectement influencé Top Gun : Maverick, et bien que les choses semblent être en faveur de Paramount Pictures, l’équipe juridique des Yonays a plaidé avec succès plusieurs cas très médiatisés de violation du droit d’auteur dans le passé.

La date d’audience est fixée au 26 septembre.