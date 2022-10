Paramount+ : on a interviewé tous les protagonistes de Let the right one in

Week-end dernier, le Comic Con de New York était le cadre choisi par Afficher l’heure Oui Paramount+ pour lancer une nouvelle série d’horreur, de fantaisie et de drame. On parle de Laisse celui de droite dedans qui suit une fille qui vit enfermée pour être un vampire et dont le père est chargé de lui fournir le sang humain nécessaire pour survivre. C’est l’adaptation d’un roman suédois homonyme qui a déjà eu son passage au cinéma en 2008 avec une production dans le pays européen et une autre en 2010 dirigée par Chloë Grace Moretz.

La nouvelle édition de Laisse celui de droite dedans a créé son premier épisode et met en vedette des personnalités telles que Demian Bichir, Madison Taylor Baez, Nick Stahl, Kevin Carroll, Grace Gummer, Jacob Buster, Anika Rose et Ian Fore. Ils étaient tous présents sur le panneau. le Comic Con de New York où se trouvait également le showrunner de la production, Andrew Hinderaker. Avec tous ces artistes, nous avons parlé de ce qu’était cette sortie.

« J’ai adoré le roman et je l’ai probablement lu une vingtaine de fois, avant même de développer la série. Je voulais vraiment l’absorber et l’intégrer dans mon ADN et celui de la série. Mais à un moment donné, vous devez mettre cela de côté et raconter l’histoire que vous devez raconter et que vous devez raconter. J’ai l’impression d’avoir eu la permission du roman de raconter une histoire qui était ancrée dans le matériau mais qui était sa propre histoire. », a assuré le showrunner. L’acteur Kévin Carroll il a pointé : « C’est une histoire racontée dans un monde de vampires. Les gens qui aiment le genre… Vous ne pouvez pas vous contenter d’un peu de sang et de tripes. Mais dans son âme, avec l’extrême que nous verrons de sang et de tripes, nous verrons aussi un sentiment extrême d’appartenance. Je pense que nous avons tout dans la série. Il y en a pour tous les goûts : pour les amateurs d’horreur, pour ceux qui aiment les histoires de connexion et d’amour..

Pour Hinderaker le défi était d’équilibrer la terreur avec le mouvement et dans cette ligne étaient les opinions de plusieurs des artistes impliqués dans Laisse celui de droite dedans. « L’âme est amour. Comme il peut être difficile d’aimer les gens de votre vie à travers les circonstances »il a pointé Carroll. Grace GumerDe son côté, il a expliqué : « Je pense que ce qui est clair, c’est comment et pourquoi nous aimons quelqu’un, et c’est l’âme de la série »Quel Jacob Buster Achevée: « Les questions qu’il pose sont très profondes. Au fur et à mesure que vous regardez l’histoire progresser, vous n’avez pas de réponses claires car il n’y a pas de réponses claires. ».

+La notion de monstres dans Laissez le bon dans

L’un des aspects intéressants de Laisse celui de droite dedans c’est comme ça qu’il élève les monstres. D’autant qu’ils sont présentés comme des personnages avec un côté humain. « Nous parlons de monstres, mais n’avons-nous pas des vampires ici tous les jours qui prennent la vie de quelqu’un émotionnellement ou spirituellement ? Il y a des vampires partout mais ils ne sont pas comme on les lit dans les livres. Il est important de voir l’aspect humain, que ce que nous voulons tous, c’est l’amour, c’est ce qui nous fait progresser et grandir.a dit Anika Roseauquel le showrunner a souligné : « Ce ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains qui sont mis dans une situation monstrueuse ». Nick StahlDe son côté, il a expliqué : « Cela soulève la question de savoir qui est le monstre, qu’est-ce que le monstre. Les monstres sont humains dans notre histoire. »alors que Kévin Carroll souligné que « Ce qui est intéressant avec cette notion, c’est que peu importe la forme sous laquelle elle se trouve. On apprend par l’observation. Dans ce monde, il se trouve qu’il y a des vampires, mais cette série tire son argent des relations. Tout au long de la série, vous verrez les relations évoluer et se dégrader. Il s’agit de la façon dont nous voyons les gens se connecter et se déconnecter. ».

+Relations humaines, l’axe de Laissez le bon dans

Dès le début, Laisse celui de droite dedans soulève différents axes construits à partir des liens entre ses personnages : ceux de Mark (Bichir) et sa fille Eleanor (Baez), un vampire; les de Détective Naomi et son fils paria, Isaiah; les de frères et sœurs Claire (Gummer) et Peter (Buster); et celui de Mark avec son grand ami Zeke (Carroll). « Quelque chose sur lequel ils se sont concentrés dans cette série est l’élément de loyauté, en particulier dans la relation entre le père et sa fille, et ce qu’il est prêt à faire pour sa fille, et la situation impossible dans laquelle il se trouve. Il parle de ce que nous faisons pour ceux que nous aimons »assuré Stahl tandis que gommer fait remarquer : « C’est une métaphore sur la lutte contre la dépendance, ce que vous êtes prêt à faire pour aider, protéger et maintenir en vie la personne que vous aimez. Je pense que c’est quelque chose qui touche beaucoup de gens. ».

« J’ai l’impression que ce monde est très réel. Au lieu d’ajouter des vampires à quelque chose, il le présente comme s’il s’agissait d’une maladie qui se transmet. Comme si c’était de la rage et qu’on ne sait pas que ça existe. C’est très réel et terreux. »compté briseurs. « On s’y met vraiment. Vous allez voir mon personnage faire face à des décisions potentiellement mortelles et moralement ambiguës. C’est pourquoi il était un personnage amusant à jouer. Marche entre le bien et le mal. Est-ce mal de faire quelque chose pour quelqu’un que vous aimez ?colline gommer.

+Les protagonistes de Let the right one in

« Travailler avec Demian est toujours un plaisir, il y a tellement de choses que je peux apprendre de lui. Je pense que notre lien a définitivement grandi tout au long de la saison, à la fois hors et sur le plateau. Il y a tellement de choses à apprendre de lui et je suis heureux qu’il ait joué mon père. »assuré Madisonqui a également mis en évidence : « J’ai vraiment aimé exploiter ma gamme d’acteur. C’est la première fois que quelque chose avec autant de terreur ».

En décrivant son personnage, Bichir affirmé : « L’une des belles choses à propos de jouer à Mark, c’est que ce n’est pas que vous vous habituez à vivre dans une zone sombre, dans un territoire sombre, mais que vous devez vous forcer à survivre dans ce territoire pour une très bonne raison. Je n’ai pas le temps de penser à mes propres péchés parce qu’il y a quelqu’un de plus important que moi dont je dois m’occuper. J’aime que tu ne vois pas ça, tu n’es pas censé voir ça. Tout cela est dans mon âme mais là-bas, avec le reste de la société, je dois prétendre que tout va bien parce que personne ne sait ce que sont mes cauchemars. ».

