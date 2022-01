Paramount + montre la première bande-annonce de la série télévisée Halo

Après tant d’attente, Paramount+ a enfin révélé un nouvel aperçu de ce que nous verrons dans la série de »Halo »l’histoire du Master Chief le super soldat qui sera joué par paul schreiber dans la serie. La nouvelle bande-annonce présente le conflit intergalactique qui a conduit à la création des Spartiates. Situé au 26ème siècle, tout comme les jeux, nous verrons la bataille de l’humanité contre le Engagementla menace extraterrestre qui veut mettre fin à l’humanité.

La bande-annonce nous donne un premier aperçu de »Le Pacte », l’ennemi principal du »Commandement spatial des Nations Unies », une confrontation qui mènera à des pièces d’action passionnantes qui seront vues dans l’adaptation télévisée, ainsi que les jeux vidéo de la saga. On a également un aperçu de Cortana, l’intelligence artificielle qui sert de conseiller au Master Chief, et qui sera interprétée par Jen Taylorl’actrice de doublage qui lui donne également une voix dans les jeux.

Bien que certains des personnages les plus emblématiques du jeu fassent partie de la série, l’adaptation télévisée aura sa propre chronologie. L’année dernière, producteur exécutif kiki wolfkill ont confirmé qu’ils ne participeraient pas au même canon que les jeux, garantissant que les scénaristes de l’émission avaient une liberté de création et que la franchise de jeux pouvait continuer à se développer sans se soucier de la continuité télévisuelle.

« Nous appelons cela la » Halo Silver Timeline « , une façon de la différencier de l’histoire principale et de la protéger de l’histoire télévisée, et j’entends par là être capable de nous donner l’opportunité d’évoluer à la fois, et pour les deux, être ce que nous voulons être. » ils doivent être pour leurs médias sans se heurter les uns aux autres », a-t-il déclaré.

La série Halo sera présentée en première le 24 mars et sera interprétée par Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Oui Bokeem Woodbine.