Paramount + lance un nouveau contenu original

Un nouveau joueur s’installe sur le terrain pour rivaliser entre les services de streaming et il est livré avec tout. Paramount + prépare votre atterrissage en Amérique latine et ne le fera pas à la légère: sera livré avec de nombreuses versions de contenu original produits dans la région avec des chiffres allant de Miguel Angel Silvestre à Diego Boneta. Regardez les projets de la plateforme!

Le nouveau service appartient à ViacomCBS et il compte déjà 17,9 millions d’utilisateurs aux États-Unis. Son arrivée en Amérique latine est prévue pour le troisième trimestre 2021 et comprend une liste de titres exclusifs Paramount +. Pour cela, l’entreprise s’est associée à d’importants créateurs et artistes qui, en plus de Silvestre et Boneta, comprennent Juan José Campanella, Mariana Treviño, Ricardo Arjona, Benjamin Vicuña Oui Carolina «Pampita» Ardohain.

Liste des productions originales que Paramount + aura

LA GRANDE VAGUE

Série

Protagoniste: Diego Boneta

Parcelle: bioserie qui dépeint l’incroyable vie de Carlos « Coco » Nogales, connu comme l’un des meilleurs surfeurs de grosses vagues au monde. Fuyant ses humbles débuts et son enfance traumatisante à Mexico, il décide de fuir et de vivre dans la rue. Quelques années plus tard, Coco s’envole pour Puerto Escondido, où il trouve sa passion pour les vagues et devient l’un des prodiges du surf les plus connus de la ville. Il entame alors son voyage à travers la frontière des États-Unis, risquant sa vie pour poursuivre son rêve. À ce jour, Coco est considéré comme l’un des meilleurs surfeurs professionnels de grosses vagues au monde.

ADAPTATION JG BALLARD (titre provisoire)

Série

Protagoniste: Demián Bichir

Parcelle: Ce projet révèle la réalité de la violence et le danger auquel les journalistes sont confrontés lorsqu’ils couvrent la guerre contre la drogue entre le Mexique et les États-Unis. La série tourne autour de l’histoire d’amour entre Ted, un journaliste américano-mexicain, et Alice, une correspondante de guerre, qui ont eu une liaison pendant la guerre en Irak et se sont retrouvées en couvrant le festival du film d’Acapulco. La nouvelle d’un accident d’avion transportant des dizaines de stars d’Hollywood les rassemble une fois de plus, mais les deux se retrouvent au mauvais endroit, confrontés aux dangers d’un pays sans loi.

À MINUIT

Film

Protagoniste: Diego Boneta

Parcelle: Alejandro mène une vie prévisible qui se déroule comme prévu, tandis que Grace est une belle star de cinéma montante avec un petit ami de célébrité peu fiable; tout cela change quand le destin les unit.

MÉDUSE

Polar

Parcelle: s’articule autour d’un groupe d’amis qui s’évadent dans une station paradisiaque le temps d’un week-end. La tension monte lorsqu’un des amis est poignardé à mort sur la plage. Comme tous les membres du groupe sont interrogés par la police et chacun propose sa version différente de ce qui a pu se passer, ils deviennent tous des suspects. Personne ne dit la vérité et le meurtrier se cache parmi eux.

SUSANA, INVITÉE D’HONNEUR

Série

Protagoniste: Susana Giménez.

Parcelle: Pour la toute première fois, la superstar de renommée régionale Susana Giménez sera l’invitée d’amis et de célébrités internationales dans leurs luxueuses maisons alors qu’elle les interviewera. Le public aura également une place à table, où leurs stars préférées partageront avec Susana leurs meilleures expériences, leurs plats préférés, leurs activités et bien plus encore.

DR. BALLÍ

Docuserie

Parcelle: Une docu-série basée sur la vie d’Alfredo Ballí, un médecin de Monterrey, au Mexique, qui a été reconnu coupable du meurtre de son amant et a inspiré la création de l’un des méchants les plus effrayants de la littérature et du cinéma, Hannibal Lecter.

ADRIANO EMPERADOR

Docuserie

Parcelle: série documentaire basée sur la vie de l’une des plus grandes légendes du football brésilien: Adriano Emperador. Enfant, Adriano vivait dans l’une des plus grandes favelas du Brésil à Rio de Janeiro. L’amour pour sa ville natale était si fort qu’une fois devenu une star du football, il a refusé les contrats millionnaires, la renommée et la fortune pour vivre aux côtés de «son peuple». Adriano Emperador nous emmènera dans le voyage de l’athlète superstar depuis ses humbles débuts dans les rues de la favela, son ascension vers la célébrité du football, le style de vie de la renommée et de l’excès qu’il a apporté, jusqu’aux choix qu’il a faits en cours de route qui ont changé votre vie pour toujours. .

RIVE RIO

Réalité

Parcelle: Le format populaire qui a connu un succès dans le monde entier promet de donner aux fans tout ce qu’ils aiment: l’amitié, le drame, les disputes exagérées, les triangles d’amour indéfinis et les manigances scandaleuses dans l’une des destinations balnéaires les plus populaires au monde.

LES FOLLOWERS

Polar

Protagonistes: Maria Bopp et Raissa Chaddad.

Parcelle: tourne autour d’une influenceuse digitale, Liv, qui devient obsédée par son image et veut la protéger à tout prix. Son histoire s’aggrave lorsqu’elle est attaquée par un harceleur et le tue en légitime défense. Liv décide de se débarrasser du corps et de continuer sa vie parfaite sans savoir que quelque chose de profond a changé en elle: elle a découvert un nouveau talent pour le meurtre, et maintenant, cet influenceur numérique apparemment inoffensif devient un tueur en série.

LE PREMIER DE NOUS

Film

Protagonistes: Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo et Mercedes Funes.

Parcelle– Cette comédie dramatique suit un groupe d’amis dont la vie est changée à jamais par des nouvelles inattendues qui les incitent à explorer leurs sentiments et à trouver le vrai sens de la vie.

LE JOUR DE LA MOINS PENSÉE (titre provisoire)

Série

Protagonistes: Francesc Orella, Blanca Portillo, Marta Hazas, Erick Elías et Alba Planas.

Parcelle: La série dramatique commence lorsque les vies de quatre inconnus se croisent dans un groupe de soutien pour parents veufs: une jeune mère qui a perdu l’amour de sa vie, un musicien de rock étranger à ses enfants, un père de famille conservateur qui croit avoir perdu l’amour de sa vie. tout est sous contrôle et une jeune femme enceinte qui a fait une promesse à son petit ami mourant. Sous la direction d’un psychologue, ils essaieront ensemble de surmonter leur douleur en s’efforçant de devenir un meilleur parent.

RICARDO ARJONA, FAIT VIEUX

Film documentaire

Parcelle: Avec plus de 20 millions de disques vendus et une carrière de 30 ans, Arjona est l’un des artistes latino-américains les plus réussis de tous les temps. Le concert a été filmé dans le couvent des Capucins du XVIIIe siècle au Guatemala, ville natale de Ricardo Arjona, avec 30 musiciens. Entourée de plus de 5000 bougies réparties dans la cour circulaire du couvent, la musique d’Arjona est rehaussée par l’acoustique du monument, ce qui en fait une expérience que vous n’oublierez pas.

LE HORS LOI

Film

Parcelle: le film représente environ six personnes qui deviennent des bandits à moto. Kelson est un voleur et sa moto est son véhicule d’évasion, mais il en a besoin d’un meilleur pour échapper aux motos de police les plus puissantes. Fernando, propriétaire d’une casse de véhicules volés, vend à Kelson une moto qui appartenait autrefois à Brasalite, un dangereux criminel arrêté par la police et purgeant une peine de prison. Suzi est une police qui détourne les véhicules des criminels emprisonnés, un voleur volant d’autres voleurs. Les choses se compliquent lorsque Brasalite sort de prison et veut récupérer sa moto et la tête de la personne qui la possède. Avec la sœur cadette de Kelson, Jéssica, et son avocat Odair, ce groupe de bandits se battra pour échapper à la loi sur leurs motos.

ANDERSON « THE SPIDER » SILVA

Série

Parcelle: raconte l’histoire de l’artiste martial mixte brésilien Anderson « The Spider » Silva, depuis ses modestes débuts jusqu’à devenir le plus grand champion UFC de l’histoire. Né à Sao Paulo, mais élevé par sa tante à la périphérie de Curitiba, il a appris à se battre pour survivre depuis qu’il était enfant. Il était caissier de supermarché et commis de restauration rapide, mais sa plus grande passion était toujours de se battre. Enfant, il a pratiqué le Taekwondo, le Jiu-Jitsu et le Muay Thai, devenant une ceinture noire dans toutes ces pratiques d’arts martiaux. À l’âge adulte, il est entré dans le monde de la lutte professionnelle, remportant son premier titre mondial au Japon, devenant plus tard le plus grand champion de l’histoire de l’UFC, défendant sa ceinture sans perdre un combat en sept ans.

ÊTRE PAMPITA

Docuserie

Protagoniste: Pampita.

Parcelle: divisé en dix parties qui retrace la vie de la célèbre animatrice et mannequin argentine Carolina «Pampita» Ardohain. Le public est invité à entrer dans son univers dans lequel elle ouvre les portes de sa vie de femme d’affaires, de célébrité, de mère et d’épouse.

MARLEY ET MIRKO

Réalité

Protagonistes: Alejandro « Marley » Wiebe et son fils Mirko.

Parcelle: un regard exclusif sur la vie de l’un des animateurs les plus appréciés de la télévision argentine, Alejandro « Marley » Wiebe, et son fils Mirko. Cette série montre sa vie quotidienne en élevant un enfant en tant que parent seul tout en réfléchissant à leur relation de père et de fils.

CHEF HANDS UP

Réalité

Protagonistes: Germán Martitegui, Donato De Santis et Damián Betular.

Parcelle: Des maîtres chefs argentins de renom, Germán Martitegui, Donato De Santis et Damián Betular, s’affronteront pour découvrir qui est le meilleur chef d’entre eux, faisant équipe avec d’autres participants pour préparer des plats distinctifs dans un concours chronométré où ils ne peuvent pas utiliser le leur. mains pour cuisiner.

PAROT

Série

Protagonistes: Adriana Ugarte, Iván Massagué, Blanca Portillo, Javier Albalá, Antonio Dechent et Michell Brown.

Parcelle: basé sur la décision de 2013 d’annuler la «doctrine Parot» en Espagne. Cet amendement a refusé aux personnes reconnues coupables de crimes graves des droits spécifiques accordés par la loi espagnole qui limitait ou réduisait la peine de prison maximale, libérant près d’une centaine de prisonniers.

NEIGE AU BENIDORM

Film

Protagonistes: Timothy Spall, Sarita Choudhury, Carmen Machi, Ana Torrent et Pedro Casablanc.

Parcelle: raconte l’histoire de Peter Riordan, un homme solitaire et méthodique obsédé par les phénomènes météorologiques. Lorsqu’il se retire tôt de la banque de Manchester où il a travaillé toute sa vie, il décide de rendre visite à son frère Daniel, qui vit à Benidorm. À son arrivée, il découvre que son frère, propriétaire d’un club burlesque, a disparu. Ensemble avec Alex, une femme mystérieuse qui travaille au club et un policier obsédé par la présence de Sylvia Plath là-bas dans les années 50, ils essaieront de découvrir ce qui est arrivé à Daniel.

CÉCILIA

Film

Protagoniste: Mariana Treviño.

Parcelle: Cecilia est une comédie dramatique moderne sur une femme qui souffre d’un accident vasculaire cérébral et se bat pour garder sa famille ensemble tout en reconstruisant sa vie.

LE ENVOYÉ

Série

Protagonistes: Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez et Irene Azuela.

Parcelle: un thriller d’action qui suit la vie de deux prêtres non conventionnels, qui font partie d’une force d’élite dirigée par le Vatican et vouée exclusivement à corroborer la véracité des miracles. Tous deux sont envoyés dans la ville mexicaine de San Acacio pour enquêter sur Rafael Quintana, un prêtre connu pour ses traitements miraculeux dans un hôpital psychiatrique.