Paramount + Frasier Revival n’aura pas d’anciens acteurs comme habitués

Bien que les fans soient ravis de voir Kelsey Grammaire reprendre le rôle de Frasier Crane dans le renouveau de sa comédie Fraser, la série emmènera le psy radio Dr. Crane dans un tout nouvel endroit et cela signifie qu’il laissera derrière lui l’ancien casting. Selon de nouveaux rapports de Date limitela Fraser revival verra Grammer être rejoint par un tout nouveau casting d’habitués, bien que des personnalités comme David Hyde Pierce, Jane Leeves et Peri Gilpin puissent faire des apparitions.





Après de nombreuses années de rumeurs et de supposés développements, il a finalement été révélé hier qu’un Fraser le renouveau a reçu le feu vert chez Paramount +. Bien qu’il n’y ait eu que des détails limités révélés sur le spectacle jusqu’à présent, il a été confirmé que le lieu du spectacle déménagera de son ancienne résidence à Seattle vers une nouvelle ville, qui elle-même n’a pas encore été confirmée. Cependant, ce changement de lieu signifie que les acteurs survivants de la série originale de la Acclamations spin-off ne fera pas d’apparitions régulières dans la série.

Frasier’s La nouvelle série sera écrite par Chris Harris et Joe Cristalli, le duo rejoignant Grammer, Tom Russo et Jordan McMahon en tant que producteurs exécutifs. Il n’y a pas eu d’annonce de qui jouera avec Grammer en tant qu’habitués de la série, mais avec la série officiellement en cours de production, nous ne devrions pas tarder à découvrir qui complétera le casting de la nouvelle série.





Kelsey Grammer avait précédemment laissé entendre qu’il s’attendait à ce que le tournage commence en octobre

En juillet, Kelsey Grammer semblait assez convaincue qu’un renouveau de Frasier se poursuivrait à Paramount, et a même suggéré qu’il pourrait commencer à tourner dès octobre en fonction d’autres projets. Il a dit précédemment :

« Tournage? Il y a eu des conversations sur octobre, peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas. Il y a quelques autres choses à venir. Nous avons développé quelques autres projets qui semblent devoir être tournés en premier.

Grammer a essayé de ramener la sitcom populaire sur les écrans pendant un certain temps et a parlé d’avoir diverses idées au fil des ans depuis la fin de la série originale en 2004 après 11 saisons. Acclamé par la critique et récipiendaire de trente-sept Primetime Emmy Awards, dont Outstanding Comedy Series cinq années de suite, Fraser a poursuivi l’histoire de l’animateur de l’émission de radio dans un spin-off de NBC Acclamationset s’est avéré tout aussi populaire que l’émission qui l’a engendré.

Bien que la série ne présente pas régulièrement des personnages plus âgés, Grammer a déjà déclaré qu’une chose que la nouvelle série abordera immédiatement est le décès de l’acteur John Mahoney, qui a joué le père de l’ex-flic de Frasier, Martin, et est décédé en 2018. Si cela en soi va susciter l’inclusion de certains visages familiers pour inaugurer la nouvelle série, ou sera simplement quelque chose abordé par Frasier seul est quelque chose que nous devrons attendre pour le découvrir. Si le tournage commence bientôt, il est plus que probable que Fraser reviendra sur les écrans fin 2023.