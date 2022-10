Paramount + fixe la date de la première pour 1923, avec Harrison Ford et Helen Mirren

Une autre génération de la famille Dutton se dirige vers Paramount + en décembre. 1923le prévu Yellowstone préquelle mettant en vedette Harrison Ford et Hélène Mirren, sera présenté en première le dimanche 18 décembre aux États-Unis et au Canada et le lundi 19 décembre au Royaume-Uni et en Australie. Les acteurs renommés incarnent Jacob et Cara Dutton, et la série sera centrée sur la construction du Yellowstone Ranch et suivra la famille jusqu’à la fin de la prohibition, la Grande Dépression et, comme les téléspectateurs s’y attendent, leur propre drame familial.





Pas plus tard qu’hier, Deadline a annoncé qu’une deuxième saison de 1923 était déjà confirmé. Les deux saisons contiendront huit épisodes. Le public a rencontré pour la première fois les membres de la famille Dutton en Pierre jaune. Dirigée par le patriarche de la famille John Dutton (Kevin Costner), la série suit la vie conflictuelle des Dutton, propriétaires du plus grand ranch de bétail du Montana.

FILM VIDÉO DU JOUR

1923 est écrit par Yellowstone créateur Taylor Sheridan. Il est également producteur exécutif aux côtés de John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari et Ben Richardson. La 1923 Le casting comprend également Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer et Jerome Flynn.

1923 est la deuxième Yellowstone préquelle. L’année dernière, Paramount+ a publié 1883, une série limitée mettant en vedette Sam Elliot, Faith Hill et Tim McGraw. Un troisième spin-off, 6666, est actuellement en chantier. Il se déroulera de nos jours sur les Four Six Ranches du Texas.





L’empire grandissant de Paramount+ de Taylor Sheridan

Groupe de distribution mondial Paramount

Le portefeuille Paramount + de Taylor Sheridan semble s’étendre de minute en minute, et tout a commencé avec Yellowstone. Bien que le drame ait reçu des critiques mitigées, il s’est avéré être un succès auprès du public. L’audience du drame néo-occidental continue de croître, la saison quatre atteignant en moyenne 7 millions de téléspectateurs en direct, la première de la saison quatre attirant plus de 14 millions de téléspectateurs.

Yellowstone également des stars qui comprend également Gil Birmingham, Kelly Reilly, Wes Bentley et Cole Hauser. Le casting de l’émission a été nominé pour le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series en 2022. La saison cinq, qui suit la famille alors que John Dutton prend ses fonctions, revient à Paramount + le 13 novembre.

De même que 1883, 1923 et 6666, Sheridan est également derrière Maire de Kingstown, un thriller policier mettant en vedette Jeremy Renner et Dianne Wiest, et Roi de Tulsaavec Sylvester Stallone et en première le 13 novembre suivant Yellowstone. Il a actuellement trois autres séries en cours de développement pour le réseau : Lionne, Bass Reeves et Homme de terre.