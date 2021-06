Paramount + films et séries en avant-première en juin 2021

primordial + est l’un des services de streaming les plus jeunes de ces dernières années, et il s’est engagé dans la grande bataille des plateformes avec toutes les marques ViacomCBS : MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Paramount Television, Showtime, CBS et Telefé Internacional. C’est pourquoi pour suivre Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et bientôt HBO Max, ont annoncé leurs premières séries et films pour juin. Ne manquez pas la liste !

+ Paramount + premières séries et films en juin 2021

SÉRIES

– INFIRMIÈRE JACKIE

L’infirmière des urgences Jackie Peyton fait de grands efforts pour fournir à ses patients les meilleurs soins possibles alors qu’elle navigue dans les eaux d’un système de santé en ruine. Mais elle a un secret qui devient de plus en plus difficile à cacher. Nurse Jackie est une série dramatique d’humour noir créée par Evan Dunsky, Liz Brixius, Linda Wallem et mettant en vedette l’actrice primée Edie Falco, Eve Best, Peter Facinelli et Merritt Wever.







– INTERROGATION

Basé sur une histoire vraie couvrant plus de 30 ans d’enquête, un jeune homme est accusé et reconnu coupable du meurtre brutal de sa mère. Interrogation est une véritable série télévisée dramatique policière américaine, sortie en 2020, créée par Anders Weidemann et John Mankiewicz, avec Kyle Gallner, Peter Sarsgaard, Kodi Smit-McPhee et Ellen Humphreys.







– LA MAISON DES MENSONGES

Le consultant Marty Kaan et son équipe de collègues charment avec pétulance les grands dirigeants d’entreprise, ne se doutant pas que l’équipe veut juste conclure de grosses affaires, dans lesquelles les dirigeants devront dépenser une fortune pour les services de Kaan et de votre équipe. House of Lies est une série comique créée par Matthew Carnahan et mettant en vedette Don Cheadle, Kristen Bell, Ben Schwartz et Josh Lawson.







FILMS

– LE GARDE DU CORPS DU HITMAN

Le meilleur garde du corps du monde a un nouveau client, un tueur à gages qui doit témoigner devant la Cour pénale internationale. Ils doivent mettre leurs différends de côté et travailler ensemble pour être jugés à temps.The Hitman’s Bodyguard est un film d’action-comédie réalisé par Patrick Hughes et mettant en vedette Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Gary Oldman et Salma Hayek.







– AMOUR ORDINAIRE

Situé en Irlande. Joan et Tom – un couple marié de vétérans – font face à un grand défi lorsqu’elle reçoit un diagnostic de cancer du sein. Ordinary Love est un film dramatique romantique réalisé par Lisa Barros D’Sa et Glenn Leyburn, d’après un scénario d’Owen McCafferty. Il met en vedette Liam Neeson et Lesley Manville.







– 10 MINUTES ALLÉES

Incapable de se souvenir de ce qui s’est passé pendant le braquage de banque de dix minutes qui a coûté la vie à son frère, Frank est prêt à tout pour que quelqu’un explique ce qui s’est passé et qui est responsable de la tragédie. 10 Minutes Gone est un thriller d’action sorti en 2019, réalisé par Brian A. Miller et mettant en vedette Bruce Willis, Michael Chiklis et Meadow Williams.

POUR LES PLUS JEUNES

– PAT PATROUILLE

La meute héroïque de chiots – Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest et le super puissant Tracker – pense qu' »aucun travail n’est trop gros, aucun chiot n’est trop petit, et ils travaillent ensemble pour protéger la communauté.