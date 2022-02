Paramount donne le feu vert à un troisième volet du film Sonic the Hedgehog

tous les fans de Sonique a célébré l’arrivée du hérisson bleu sur grand écran, maintenant avec son deuxième épisode à venir, la fête ne s’est pas arrêtée, eh bien Paramount Pictures Oui SEGA ils ont déjà en tête de continuer avec »Sonic le hérisson 3 ». Bientôt sortira le film »sonique 2 » En avril, et sans connaître l’accueil du film au box-office, Paramount a donné son feu vert pour produire un troisième volet du film d’action Sonic. Et pas seulement cela, il prépare également la première série dans l’univers de la mascotte de SEGA en action réelle, car une nouvelle histoire épisodique sera réalisée autour du personnage de Knuckles.

« Nous sommes ravis d’annoncer le développement du troisième film Sonic et de sa première série live-action pour Paramount+ », peut-on lire dans le communiqué qu’il a fait. Satomi Haruki, PDG de Sega Corporation. « Notre relation avec Paramount est excellente et nous sommes très heureux de continuer à développer l’univers de Sonic The Hedgehog avec eux. 2022 sera une année assez importante pour la franchise grâce à la sortie en avril du deuxième film et à l’arrivée de Sonic en fin d’année. le hérisson. » frontières sonoresle nouveau jeu vidéo tant attendu de la franchise.

Vous pourriez également être intéressé par : Un aperçu de Sonic 2 montre que le robot Death Egg prend vie.







La série Knuckles mettra en vedette le talent et la voix de Idris Elbéqui incarnera Echidna colérique sur grand écran dans « Sonic 2 le film ». En fait, contrairement à la précédente série Sonic et comme dans les films, cette nouvelle série combinera des personnages animés numériquement avec des images tournées dans des environnements réels.

Cependant, ce n’est pas la seule série sur Sonic annoncée. Netflix, le grand géant de la vidéo en streaming, travaille également sur sa propre série télévisée en 3D. Il sera intéressant de voir lequel des deux réussira le mieux à transmettre le charisme et la personnalité du porte-drapeau SEGA et de ses amis.

La suite de l’adaptation cinématographique à succès de 2020 de »Sonic l’hérisson », »sonique 2 » Paramount, sortira le vendredi 8 avril. James Marsden reprend son rôle de Tom Wachowski, avec Jim Carrey reprenant son rôle de docteur Robotnik.