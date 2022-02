Paramount + confirme son engagement envers un contenu diversifié avec Star Trek: Strange New Worlds

Dans une publication massive d’affiches aujourd’hui, Paramount + a confirmé son engagement envers un large éventail de programmes pour les téléspectateurs de tous âges et de toutes croyances, tout en rappelant à Trekkies la nouvelle série passionnante qui arrivera bientôt sur la plate-forme. Parmi la montagne de contenu en streaming diversifié, la société a également rappelé à ses téléspectateurs la nouvelle série passionnante Star Trek : d’étranges nouveaux mondesla nouvelle émission de l’univers Star Trek dirigé par Alex Kurtzman, dont la première aura lieu le 5 mai 2022, avec de nouveaux épisodes chaque semaine.

le Star Trek : Découverte Le spin-off a déjà fait tellement de bruit qu’il a été renouvelé pour une deuxième saison avant sa première. Il n’est donc pas surprenant que Paramount + ait inclus la série très attendue dans le matériel promotionnel d’aujourd’hui. Avec une affiche d’un officier de Starfleet à la maison, à la maison sur le champ de tir, Paramount+ a tweeté : « L’univers @StarTrek s’étend sur #ParamountPlus. Nous lançons une toute nouvelle série, #StarTrek #StrangeNewWorlds le 5 mai, mettant en vedette @ AnsonMount dans le rôle du capitaine Pike. » Cependant, le streamer a offert peu d’autres nouvelles informations au fandom de Star Trek, qui attendait la sortie de la bande-annonce comme un gâteau raté cardassien.

FILM VIDÉO DU JOUR

En mai 2020, CBS All Access a annoncé pour la première fois la commande de la série pour la préquelle de Star Trek De nouveaux mondes étrangesbasé sur les années où le capitaine Christopher Pike (Anson Mount) a tenu la barre du USS Entreprise. Situé une décennie avant que le capitaine Kirk ne monte à bord du Entreprise, la série suit le capitaine Pike, le numéro un (Rebecca Romijn) et l’officier scientifique « Mr. » Spock (Ethan Peck) alors qu’ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie. À leurs côtés, les nouveaux arrivants de la franchise Celia Rose Gooding dans le rôle emblématique du lieutenant Nyota Uhura, Babs Olusanmokun en tant que docteur M’Benga, Christina Chong en tant que Laan Noonien-Singh et Jess Bush en tant qu’infirmière Christine Chapel (créée par Majel Barrett le Star Trek : la série originale).

Que le 5 soit étrange





Paramount+

« Les fans sont tombés amoureux des représentations d’Anson Mount, Rebecca Romijn et Ethan Peck de ces personnages emblématiques lorsqu’ils ont été présentés pour la première fois sur Star Trek : Découverte ldernière saison », a déclaré Julie McNamara, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation, CBS All Access, dans un communiqué de presse. « Cette nouvelle série sera un complément parfait à la franchise, apportant une toute nouvelle perspective et une série d’aventures à Star Trek.”

La première de la série du 5 mai a été écrite par Akiva Goldsman avec l’histoire d’Akiva Goldsman, Alex Kurtzman et Jenny Lumet. « C’est un rêve devenu réalité, littéralement », a déclaré Goldsman. « Je me suis imaginé sur le pont de la Entreprise depuis le début des années 1970. Je suis honoré de faire partie de ce voyage continu avec Alex, Henry et les braves gens de CBS.

Goldsman, Kurtzman et Lumet serviront de producteurs exécutifs sur De nouveaux mondes étranges en plus de Henry Alonso Myers, Rod Roddenberry, Heather Kadin et Trevor Roth. Dans les sièges de co-producteur exécutif, le spectacle a Aaron Baiers, Akela Cooper et Davy Perez. La série sera produite par CBS Television Studios, Secret Hideout et Roddenberry Entertainment.





Star Trek Showrunner confirme la connexion de Khan à d’étranges nouveaux mondes Le showrunner de Star Trek: Strange New Worlds, Akiva Goldsman, confirme le lien de Khan avec la série.

Lire la suite





A propos de l’auteur