Paramount confirme la suite de la franchise SCREAM avec une nouvelle suite

L’équipe créative derrière le dernier »POUSSER UN CRI »développe une suite pour suivre l’histoire de Ghostface. primordial Oui longue-vuese poursuivra avec la série de films d’horreur qui pour la première fois ne seront pas réalisés par le défunt Wes Craven. Les réalisateurs du dernier film »Ready or Not », Matt Bettinelli-Olpin Oui Tyler Gillettea dédié le film à la mémoire de Craven, honorant la légende de l’horreur décédée en disant fièrement que tout ce qu’ils ont bien fait dans la suite est grâce à lui.

Le film qui est sorti cette année a été un succès, récoltant plus de 100 millions la semaine dernière, ce qui est un revenu impressionnant pour un film d’horreur, d’autant plus que la pandémie continue de garder les gens chez eux. Bettinelli-Olpin et Gillett, membres du collectif connu sous le nom de Silence radio, reviendra pour diriger la suite à venir, avec James Vanderbilt et Guy Busick co-écrivant à nouveau le scénario. Les représentants de Paramount Pictures et Spyglass ont déclaré qu’ils étaient « totalement reconnaissants envers les fans du monde entier qui ont accueilli le film avec un tel enthousiasme ».

Cela pourrait également vous intéresser : Marvel Studios dévoile le synopsis officiel de »Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Donnant la bannière à cette suite, Radio Silence a ajouté: « Travailler avec une famille de créateurs aussi merveilleuse et talentueuse dans la lignée que Wes a laissée, et Kevin menant le projet professionnellement, a été une expérience inoubliable d’une vie, nous sommes très heureux de donner vie au prochain chapitre de la saga Scream. »

Le dernier film Ghostface a ramené de nombreux personnages récurrents de la franchise, notamment Neve Campbell comme Sidney Prescott Courtney Cox en tant que Gale Weathers David Arquette comme avocat Dewey Riley et Marley Shelton Comme le shérif Judy Hicks.

» SCREAM » a également comblé l’écart de dix ans depuis la sortie de » Scream 4 » en introduisant un nouvel ensemble de personnages. Les nouveaux venus dans la franchise incluent Dylan Minnette, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Jack Quaid, Jenna Ortega, Melissa Barrera Oui Marley Shelton.