Paramount+ : ce que l’on sait du reboot d’Esprits Criminels

Paramount+

Le drame policier qui s’est terminé en 2020 après 15 ans de diffusion devrait faire son grand retour. Les détails ont été confirmés par les directeurs du signal de streaming.

©IMDBLa série est née en 2005.

Parler de drames policiers à la télévision réduit les discussions à trois productions dont chacun a vu au moins une scène. Pensez juste à CSI, La loi et l’ordre Oui Esprits criminels avoir des heures à discuter avec un fan de ce genre policier. De ces trois histoires, il y en a une qui s’est conclue en 2020, après 15 ans sur le petit écran, avec d’innombrables cas résolus par l’équipe, et est sur le point de revenir grâce à primordial.

En février de l’année dernière, il a été signalé que Paramount+ travaillait sur un reboot pour cette série et qui pouvait compter sur le retour de plusieurs de ses protagonistes. Cependant, les déclarations de Paget Brasseurqui a donné vie à Emilie Prentiss dans la série pour quelque chose comme 200 épisodes, a déclaré qu’il pensait « peu probable » que la production pourrait revenir avec de nouveaux épisodes à travers le Diffusion.

Dans date limite Ils ont pris sur eux de parler à l’un des responsables du redémarrage, ce qui a apporté de bonnes nouvelles aux fans de Esprits criminels. Celui chargé de parler était nicole clémensprésident de Original Scripted Series en Paramount+qui a répondu aux rumeurs selon lesquelles le projet était définitivement arrêté. « Nous sommes encore en développement »a assuré l’exécutif de la plateforme de Diffusion.

« Nous aurons plus à partager à ce sujet bientôt, mais elle est bien vivante. »il a pointé Clément. Dans ce contexte, il a expliqué que les retards avaient plus à voir avec des problèmes de signal et pas tant avec des problèmes créatifs ou avec le projet. Cela n’a pas encore été confirmé, mais il est assuré que la nouvelle version de Esprits criminels Il aurait tout le casting qui faisait partie du dernier épisode, pour ce qui sera une saison de plus de 10 épisodes.

Chris Meloni a déjà montré qu’on peut toujours revenir

Pour les sceptiques qui pensent comme Brasseur voici un exemple récent qui devrait vous rassurer. En 2011, La loi et l’ordre s’est retrouvé sans l’un de ses deux protagonistes, Christophe Meloni, et continua son chemin. Une décennie plus tard, l’acteur qui a joué elliot stabler Non seulement il a mis ses différends avec les cadres derrière lui et est revenu sur le plateau, mais il a aussi accepté de faire un spin-off de son personnage, sous-titré Crime organiséqui connaîtra une deuxième saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂