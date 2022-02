Paramount Animation et Nickelodeon préparent de nouveaux films Schtroumpfs

Il semble que la franchise de »Les Schtroumpfs » Ce ne est pas encore terminée. Animation primordiale Oui Nickelodéon ont réuni les sociétés de production LAFIG Belgium et IMPS pour créer une série de nouveaux films sur les petites créatures bleues qui verront le jour dans les années à venir. Le premier projet aura comme scénariste Pam Bradyqui a participé à la célèbre série comique d’animation, »Parc du Sud ». Le film, qui sortira le 20 décembre 2024, et qui n’a pas encore de titre principal, sera une collaboration entre les quatre sociétés, se concentrant sur le fait d’être une comédie musicale animée.

On n’en sait pas plus sur le projet, mais les sociétés prévoient de donner à Brady d’autres rôles créatifs qui seront annoncés à l’avenir, ainsi que de continuer avec d’autres films en commençant par celui sorti en 2024. Avec l’annonce de la nouvelle séquence, Nickelodeon a également confirmé que la série des Schtroumpfs aura une deuxième saison avec 26 épisodes. Première en 2021, la série suit Papa Schtroumpf, Schtroumpfette, Brainy Schtroumpf, Clumsy et tout le groupe de Schtroumpfs dans une aventure qui continue les événements vus dans le film de 2017, « Les Schtroumpfs dans le village perdu ». La saison 2 promet d’aller encore plus loin avec les Schtroumpfs remontant dans le temps, échangeant des corps, et plus encore.

« Nickelodeon abrite certaines des franchises familiales les plus populaires au monde, et nous sommes honorés d’ajouter Les Schtroumpfs à cette liste », a-t-il déclaré. Ramsey Naito, président de l’animation pour Nickelodeon Animation et Paramount Animation, dans une déclaration commémorative du partenariat. « Nous sommes ravis de raconter une histoire qui reste fidèle à ses origines, mais avec une touche musicale Schtroumpf-tastic qui excite de nouveaux publics et s’appuie sur la franchise Schtroumpfs et l’univers de personnages et d’histoires merveilleux. »

Véronique Cullifordle fondateur et président d’IMPS et de LAFIG Belgique, a commenté son point de vue sur l’accord conclu avec Paramount :

»C’est avec beaucoup de joie et de fierté que j’accueille ce nouveau film Schtroumpfs ! Je suis convaincu que cette belle collaboration permettra aux familles du monde entier de s’immerger dans cet univers unique d’humour et d’aventures extraordinaires. Je ne doute pas que mon père, créateur de ces merveilleux personnages mondialement connus, serait lui aussi ravi de cette suite de son œuvre. »

»Les Schtroumpfs »ont été initialement créés en 1958 par Pierre Cullifordplus connu sous le nom de Peyo, et depuis lors, ils ont reçu plusieurs adaptations pour le petit et le grand écran, l’une des dernières étant la trilogie créée par Sonymêlant éléments animés et réels.