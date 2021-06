Paramount+ ajoutera plus de 1 000 nouveaux films cette semaine

Aux côtés de certaines des plus grandes applications de streaming disponibles actuellement, Paramount+ est entrée sur le marché hautement concurrentiel et cherche à faire sa marque. Lancé à l’origine sous le nom de CBS All Access en 2014, le service appartenant à ViacomCBS a été renommé Paramount+ le 4 mars 2021, à la suite de la fusion en 2019 de CBS et Viacom. Avec 36 millions d’abonnés actuellement, Paramount Plus cherche à se développer encore plus. Ils ajouteront plus d’un millier de nouveaux titres de films cette semaine seulement.

Et le déménagement semble bien nécessaire. HBO Max a récemment fusionné avec Discovery+. Disney, Netflix et Prime Video sont disponibles dans le monde entier avec des millions d’abonnés. Paramount + commencera à diffuser les sorties en salles de Paramount Pictures après une fenêtre de 45 jours dans les salles de cinéma. Donc, vous pouvez vous attendre à diffuser un endroit calme partie 2 à partir de juillet. Le thriller de science-fiction Infinite de Paramount, avec Mark Wahlberg et Chiwetel Ejiofor, sera diffusé exclusivement sur la plateforme à partir du 10 juin.

Le film d’animation pour enfants Pat’ Patrouille : Le Film sera diffusé sur Paramount Plus à partir du 20 août, le jour même de sa sortie en salles. Voici ce que Tom Ryan, PDG de la division ViacomCBS Streaming récemment créée, avait à dire.

« L’étendue et la profondeur des longs métrages haut de gamme et des séries exclusives à venir renforcent encore notre position sur le marché en tant que destination de divertissement haut de gamme. »

Voici quelques films notables qui arrivent cette semaine :

Terminator : Destin sombre

Mission : Impossible – Protocole fantôme

aube Rouge

Chute du ciel

Les Vengeurs

Homme Gémeaux

La section rythmique

Comme un pro

L’agitation

fille de vallée

Ce que veulent les hommes

Se battre avec ma famille

Les petites heures

Le dictateur

Je t’aime mec

Jackass présente: Bad Grandpa

Tonnerre sous les tropiques

Sans attaches

Bonjour, je m’appelle Doris

L’école du rock

Homme-fusée

Judy

Florence Foster Jenkins

le loup de Wall Street

Route révolutionnaire

71

Le Soliste

La cage à oiseaux

Le plein Monty

Petite femme

Dora et la cité d’or perdue

Sonic l’hérisson

La famille Addams

Parc des merveilles

Les aventures de Tintin

La toile de Charlotte

Corps Cam

Sainte Maud

Ramper

Un jeu d’enfant

Gretel & Hansel

Sématiste pour animaux de compagnie

Le prodige

La hantise

Activité paranormale 3 & 4

Arachnophobie

À partir de la sortie d’iCarly revival le 17 juin, les abonnés Paramount + peuvent également s’attendre aux dernières saisons d’émissions comme MAL, Course de dragsters de RuPaul, Le bon combat tous arrivent cet été. Voici la liste des nouvelles et anciennes séries à venir sur Paramount Plus.

60 minutes+

Le défi : toutes les étoiles

MAL(20 juin)

Du berceau à la scène

Le bon combat(24 juin)

Kamp Koral : Bob l’éponge

Razmoket

Course de dragsters de RuPaul All Stars(24 juin)

Drag Race de RuPaul Untucked!(24 juin)

Pourquoi les femmes tuent

Plus jeune

Star Trek : ponts inférieurs (12 août)

Derrière la musique‘s (29 juillet)

Il y a aussi un changement de prix. Après HBO Max, Paramount+ lance maintenant un plan financé par la publicité appelé The Essential Plan à partir de 4,99 €/mois. Mais le téléchargement hors ligne ne sera pas disponible pour les utilisateurs et ils n’auront pas non plus accès aux sections locales de CBS. En plus du plan Essential, le plan Premium Paramount Plus sera toujours au prix de 9,99 € par mois et comprendra des options de divertissement sans publicité ainsi que l’accès aux flux CBS Live et aux sports. Paramount Plus est disponible en ligne sur paramountplus.com; sur les appareils mobiles via l’application Paramount Plus pour iOS et Android, et sur TV et PlayStation.

