Paramount+ a une nouvelle série jackass en production

Une série de »âne » est déjà en développement pour la plateforme de streaming de Paramount+. Selon de nouvelles informations du producteur, l’équipe »Jackass » reviendra en exclusivité pour ce nouveau programme. « S’appuyant sur le succès de » Jackass Forever « , nous travaillons avec les créateurs pour poursuivre le partenariat avec une nouvelle série, apportant des actes encore plus ridicules directement à Paramount + », a-t-il déclaré. Bob BakichPDG de Paramount Global.

La franchise »Jackass » connaît une croissance fulgurante ces dernières années après avoir pris une pause de 10 ans. Les fans du groupe qui aime la douleur ont eu droit à un quatrième film intitulé »jackass Forever », sorti au début de 2022, où le casting original de la série de films est revenu, y compris Johnny Knoxville, Steve-O Oui Chris Pontiusbande dans laquelle ils ont introduit une nouvelle génération de jeunes.

Si bien sirvió como un viaje de nostalgia para los fanáticos de toda la vida, »Forever » también estableció el futuro de la serie al presentar una variedad de nuevos miembros del elenco, como Eric Manaka, Jasper Dolphin, Rachel Wolfson y Zach Holmes , entre autres.

Le dernier film » jackass » a été acclamé par les critiques et les fans, étant une libération de stress nécessaire après la pandémie. « Jackass s’est efforcé de vaincre ses peurs, comme simplement mettre un bandeau sur les yeux et y faire face sans se soucier de ce qui va arriver. Et tant qu’il y aura des gens prêts à le faire devant la caméra, Jackass restera en vie pour toujours », a déclaré Brandon. CBR.

De la même forme, Netflix a annoncé la première de »jackass 4.5 », un film qui arrivera sur sa plateforme le 20 mai et qui sera composé de segments, de situations à risque et de blagues qui n’étaient pas dans le dernier film. Alors que » jackass Forever » n’est disponible que sur Paramount +, il reste un mystère pourquoi » 4.5 » sera exclusif uniquement à Netflix.

Steve-O et Pontius ont apprécié l’accueil des fans du dernier film. « C’est vraiment passé de ‘Regardez ces connards’ à ‘Qu’est-ce qu’ils font ?’ a, « C’est le film dont le monde a besoin en ce moment. Jackass sauve la mise. Les gens qui appellent cela un chef-d’œuvre sont tellement amusants. Merci pour l’appréciation, l’amour et le soutien », a déclaré Steve-O.

La nouvelle série » jackass » de Paramount + n’a pas encore de date de première.