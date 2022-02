Paramètres du routeur Telekom : vous devez connaître ces options

Si vous obtenez Internet de Telekom, tôt ou tard, vous apprendrez à connaître les paramètres importants du routeur Telekom. De la configuration du routeur Speedport à l’optimisation du réseau domestique en passant par la résolution de problèmes, nous vous expliquerons les différentes options de configuration.

Le nouveau routeur Telekom est connecté – il ne reste plus qu’à le configurer. Vous pouvez soit le faire automatiquement, soit le faire vous-même manuellement. Les deux fonctionnent à tour de rôle via l’application MeinMagenta de Telekom ou via le navigateur d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

Configurer un routeur Telekom : automatiquement à l’aide d’un assistant

Le moyen le plus rapide consiste à configurer automatiquement le routeur Telekom : Pour ce faire, vous ouvrez d’abord un navigateur sur l’appareil connecté – vous devez être connecté au routeur via LAN ou WLAN, mais pas en ligne. L’assistant de configuration automatique devrait maintenant s’ouvrir. S’il ne le fait pas, vous donnez www.telekom.de/einricht dans la ligne d’adresse du navigateur.

Cliquez sur « Pour la configuration automatique des routeurs Speedport », entrez vos données d’accès que vous avez reçues avec la mise à disposition de la connexion et suivez les autres instructions à l’écran. Si le voyant LED « En ligne » s’allume sur votre routeur, la configuration est terminée.

Voici comment configurer manuellement le routeur Telekom

Si vous souhaitez définir vous-même les paramètres du routeur Telekom tels que les données d’accès, les noms WLAN, les données de téléphonie, etc., nous vous recommandons une configuration manuelle. Pour cela, entrez soit dans la ligne d’adresse du navigateur http://speedport.ip ou http://192.168.2.1 – Ensuite, la page de connexion s’ouvrira où vous pourrez saisir le mot de passe de l’appareil à l’arrière du routeur. Vous serez ensuite redirigé vers la page d’accueil de Speedport et pourrez configurer Internet et la téléphonie. Pour cela, vous avez besoin de vos données d’accès. Si vous le souhaitez, un assistant de configuration vous aidera également dans la configuration.

Si vous souhaitez modifier le nom et la clé WiFi, vous pouvez le faire sous « Réseau domestique > Paramètres WiFi de base > Nom et cryptage ». Le mot de passe de l’appareil peut être réattribué sous « Paramètres > Modifier le mot de passe de l’appareil ». Notez que le mot de passe doit avoir un minimum de 8 et un maximum de 12 caractères alphanumériques.

Paramètres du routeur Telekom en « mode expert »

D’autres réglages peuvent être effectués en « mode expert ». Pour accéder au mode expert, sélectionnez d’abord « Mode standard » dans la section « Affichage » des paramètres du routeur Telekom. Cliquez ensuite sur l’option « Mode expert ». Désormais, vous pouvez également activer ou désactiver WPS et NFC, par exemple. Cela fonctionne sous « Réseau domestique > Gérer l’accès WLAN > Ajouter des appareils au WLAN ». Vous pouvez y activer ou désactiver les cases à cocher « Via NFC (Near Field Communication) » et « Utiliser WPS pour connecter des ordinateurs ou des appareils au WLAN via WPS ».

Optimisez les paramètres du routeur pour un Internet plus rapide

Même avec une ligne DSL rapide, il peut arriver que les flux vidéo ou les jeux en ligne soient défaillants. Si ce n’est pas le routeur et que l’augmentation de la bande passante Internet est trop chère ou impossible, vous pouvez parfois en tirer quelque chose avec les bons paramètres de routeur. Selon le routeur Telekom dont vous disposez, vous pouvez spécifier la technologie à utiliser pour transporter les paquets de données. Cela est possible, par exemple, avec des routeurs hybrides pour DLS et LTE.

Si vous souhaitez réduire la latence pour augmenter vos chances de gagner des jeux en ligne, vous pouvez vous assurer dans les paramètres que le PC de jeu se connecte uniquement à Internet via DSL. Cela fonctionne dans le menu Speedport sous « Internet > Connexion Internet > Désactiver LTE ou ajouter des exceptions > Nouvelle règle d’exception ». Saisissez ici un nom pour la règle et définissez le type de règle sur « Redirect devices in the LAN ». Vous pouvez maintenant sélectionner l’appareil qui ne doit se connecter qu’en ligne via DSL et confirmer le réglage avec « Enregistrer ».

Sauvegardez les paramètres importants : voici comment cela fonctionne avec les routeurs Speedport

Les routeurs Speedport de Telekom offrent la fonction « Enregistrer les paramètres importants » afin que vous n’ayez pas à refaire tous les réglages et à reconfigurer Internet et la téléphonie si vous devez remplacer le routeur ou le réinitialiser aux paramètres d’usine. Cela enregistre votre nom WLAN et la clé WLAN ainsi que l’attribution des numéros de téléphone aux prises téléphoniques et les restaure si nécessaire. Vous pouvez voir quels routeurs Telekom offrent cette fonction sur cette page d’assistance.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez « Paramètres ou Système (selon l’appareil) > Enregistrer les paramètres > Paramètres importants » dans le menu. Ici, vous pouvez cocher ou décocher la case « Sauvegarder et restaurer automatiquement les paramètres importants (recommandé) ». Après un remplacement ou une réinitialisation du routeur, ces paramètres WLAN et de téléphonie sont automatiquement restaurés.

Configurer le contrôle parental pour le routeur Speedport

Certains routeurs Telekom Speedport offrent également la possibilité de configurer un contrôle parental pour l’accès à Internet. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du routeur Telekom http://speedport.ip dans le navigateur et entrez votre mot de passe dans le menu de configuration. Sous « Sécurité > Fonctions de filtrage > Règles de temps de blocage », des temps d’écran peuvent ensuite être définis pour certains appareils. Vous pouvez l’utiliser pour limiter le temps dont les enfants disposent pour visiter Internet avec leur smartphone.

Dépannage : cela aide à résoudre les problèmes de routeur



Assurez-vous de toujours garder le micrologiciel de votre routeur à jour.



Image : © YouTube/Net Stories 2022



Si des problèmes surviennent lors de la configuration ou de la modification des paramètres du routeur Telekom, plusieurs solutions sont possibles. La première chose que vous devriez essayer est de redémarrer le routeur et l’appareil sur lequel vous souhaitez effectuer les réglages. Si le problème persiste, essayez un autre navigateur. Certains paramètres du navigateur peuvent parfois empêcher une configuration réussie. Ensuite, vous devez vérifier que le micrologiciel du routeur est à jour et appliquer toutes les mises à jour éventuellement disponibles.

Si la configuration via le navigateur ne fonctionne pas, vous pouvez également essayer l’application MeinMagenta – et vice versa. Si consulter le manuel du routeur Speedport ne vous aide pas non plus, vous pouvez effectuer une réinitialisation du routeur en dernier recours. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, utilisez un objet pointu pour appuyer sur l’ouverture du routeur étiquetée « Réinitialiser » pendant cinq secondes. Vous devez ensuite le configurer à nouveau.

