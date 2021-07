Paralympian Scout Bassett : Il est temps de changer la façon dont la culture pop décrit les femmes handicapées

Alors que l’équipe américaine d’athlétisme Star Scout Bassett se prépare à participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, elle parle de sa vie et du moment de liberté qu’elle a vécu lorsqu’elle a couru pour la première fois avec une prothèse.

Bassett, 32 ans, qui utilise une prothèse sur sa jambe droite, fait la couverture de Self Magazine avant sa deuxième apparition paralympique. Aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, elle s’est classée 5e au 100 mètres et 10e au saut en longueur, selon son record sur le site Web de Team USA. Elle a également deux médailles de bronze aux championnats du monde.

Scout Bassett fait la couverture de Self Magazine. Josefina Santos / SOI

« Je détestais les cours d’éducation physique parce que nous choisissions des équipes », a-t-elle déclaré à Self. « Et bien sûr, je n’ai jamais été la première. J’étais toujours le dernier ou tout en bas. Il y avait tous ces rappels quotidiens des raisons pour lesquelles vous n’étiez pas à votre place. »

Bassett est née à Nanjing, en Chine, et a perdu sa jambe dans un incendie chimique alors qu’elle était bébé. Elle a passé les sept premières années de sa vie dans un orphelinat, où elle a reçu une prothèse de jambe de fortune reconstituée avec du ruban adhésif et des ceintures. En 1995, elle a été adoptée par ses parents américains et a déménagé à Harbor Springs, Michigan, selon sa biographie sur le site Web de Team USA.

Bassett a rappelé la liberté qu’elle a connue pour la première fois lorsqu’elle a couru avec une prothèse. Josefina Santos / SOI

Bassett a essayé de cacher sa prothèse alors qu’elle était préadolescente, portant une couverture cosmétique sur sa prothèse dans le but de la rendre moins visible. Tout a changé, cependant, au moment où elle a essayé une prothèse de course.

« Au moment où j’ai couru, j’ai ressenti cette liberté et ce sentiment illimité, et toutes les chaînes qui m’avaient alourdie en tant que jeune fille ont été levées. Quand j’ai couru, j’avais l’impression que j’allais bien. J’ai couru, et quoi qu’il arrive, je suis capable de faire quelque chose que je n’aurais jamais pensé pouvoir faire », a-t-elle déclaré au magazine. « Quand j’ai mis cette jambe de course, tout à coup, la chose qui me retenait vraiment ne me retenait plus. Cela a juste changé toute ma façon de penser et ce que je ressentais pour moi-même. C’est à partir de ce moment-là que j’ai vraiment eu l’impression d’en avoir espoir en l’avenir. »

Alors que les hommes sont célébrés comme « bioniques » dans la culture pop, elle a déclaré que les femmes handicapées semblent déficientes, ce qu’elle espère voir changer à l’avenir. En juin, Bassett a fièrement posé avec une poupée American Girl inspirée d’elle.

« Tellement reconnaissante à @americangirlbrand d’avoir collaboré avec nous sur ce projet spécial et d’avoir partagé notre conviction que toutes les filles devraient se sentir vues, valorisées et inspirées pour rester dans le sport », a-t-elle écrit sur Instagram.

Il y a aussi une autre partie de l’identité de Bassett qu’elle veut aborder. En tant qu’Américaine d’origine asiatique, elle a déclaré qu’elle était dévastée par les attaques haineuses contre sa communauté.

« Quand tout a commencé, j’ai pensé que j’aurais aimé que l’Amérique aime les Asiatiques autant qu’ils aiment notre nourriture. Parce qu’ils sont heureux d’aimer les sushis, les ramen, la cuisine chinoise et ainsi de suite », a-t-elle déclaré dans l’interview avec Self. « Ce qui est génial avec ce mouvement, c’est que j’ai l’impression que ce récit est en train de changer. Nous ne sommes pas le groupe silencieux, soumis, juste pour rester silencieux. Et que vous voyez des voix qui s’expriment et parlent de leurs expériences. »

