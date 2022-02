Parallel Mothers: un thriller au-delà de l’évidence avec la profondeur indubitable de Pedro Almodóvar

Janis est une photographe à succès qui vient de tomber enceinte. Ana est une adolescente qui va aussi avoir un enfant, même si contrairement à Janis, elle est horrifiée par la situation. Tous deux se rencontrent à l’hôpital le jour de leur accouchement. Pour une raison étrange, ils se sont tout de suite entendus et se sont passés leurs téléphones. Mais ce qu’ils n’imaginent pas, c’est que ce lien fortuit entraînera des conséquences irréparables dans leur vie.

Avec une prémisse aussi brève, captivante et déroutante à la fois, Pedro Almodóvar Il parvient à captiver n’importe quel spectateur. En fait, il l’a fait, mais cette fois, il a même captivé nul autre que Netflix. Le directeur s’est mis d’accord avec la plate-forme pour que Mères parallèles sort également ici, presque en même temps que l’ajout d’une grande partie de sa filmographie au catalogue comme Viande tremblante, Kika et plusieurs autres classiques.

Mais revenons à Mères parallèles, avec lui, Almodóvar se plonge à nouveau dans cette combinaison exquise de thriller et de critique sociale, comme lui seul peut le faire. Ce film a une profondeur ou plutôt un arrière-plan qui, au premier abord, pourrait même confondre ou ne pas être apparemment important pour ce qui est raconté. Cependant, les détails de chaque dialogue sont importants pour comprendre comment ce film va se dérouler et ainsi comprendre ce que la cinéaste espagnole veut nous raconter avec l’histoire de ces deux femmes.

Bien sûr il Horaire qui manipule le film est dérangeant, très semblable, en ce sens, à La peau que j’habite. Vous ne savez jamais exactement qui sont les protagonistes, quelles sont leurs intentions ou avec quoi ils vont attaquer. Janis, le protagoniste, passe de la joie à l’horreur et à la culpabilité en quelques secondes. Pour cela, Mère parallèle C’est un cocktail de sensations très intenses qui réussissent à retenir l’attention du spectateur pendant les deux heures que dure le film. Bien sûr, il y a un secret en jeu, quelque chose qui ne peut pas être dit et qui est lié à un thème social très important comme l’identité, qui sera découvert peu à peu.

Passant à un autre plan du film, la cinématographie, la direction artistique et la photographie ont le cachet authentique d’Almodóvar. Les couleurs, les plans sont parfaitement construits et il y a une cohérence esthétique qui rappelle qu’il est un reflet fidèle de l’archétype Balance (le réalisateur est né le 25 septembre et est du signe de la Balance).

Mère parallèle marquer aussi et après plus de sept ans le retour de Penelope Cruz à El Deseo -la société de production du cinéaste- puisque son dernier film avec lui avait été Les amants passagers en 2006. L’interprète comme Janis est super. Cette femme indépendante et talentueuse qui est maman pour la première fois a autre chose qui ne se voit pas en surface et que Penolope sait très bien manier. Par conséquent, leurs sensations sont souvent, en fait, hésitantes. Il n’est pas anodin de mentionner que l’artiste vient de recevoir l’Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle.

Mais ce n’est pas pour ça qu’il faut arrêter de parler Milena Smith, une jeune comédienne de 25 ans, qui confirme son talent d’actrice avec ce rôle. Ana semble naïve et sans défense, mais elle montre qu’elle a un monde intérieur très fort qui va également s’effondrer à travers les séquences du film.

De même, il convient de souligner et d’applaudir la bande sonore composée par Alberto Iglesias. Ses pièces nous transportent dans un scénario déroutant qui nous alerte sur la possibilité d’une menace, que quelque chose se prépare. Bien sûr, cela véhicule l’incertitude et même la peur de ce qui se passe dans chacune des scènes. Bien que, oui, tout se passe sur le plan psychologique.

Mères parallèles Ce n’est pas un mélodrame de maternité typique ou un simple thriller, au contraire, c’est une histoire qui conserve une tournure totalement inattendue. Bien qu’il soit injuste qu’Almodóvar lui-même n’ait pas obtenu sa nomination bien méritée à l’Oscar du meilleur réalisateur, Mères parallèles, sans aucun doute, il entre dans la liste de l’un de ses meilleurs joyaux cinématographiques.

La première du film de Pedro Almodóvar ce vendredi 18 février sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂