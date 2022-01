Parallel Mothers, Through my window, Spider-Man et plus : toutes les sorties cinéma sur Netflix de février 2021

in

Netflix

Nous vous présentons la liste complète avec tous les films qui arriveront sur la plateforme à partir du deuxième mois de 2022. Revoyez tous les titres ici !

© Le souhaitParallel Mothers, Through my window, Spider-Man et bien d’autres : toutes les avant-premières de films sur Netflix en février 2021.

2022 est bien parti pour le service de streaming Netflix, puisque divers titres de son vaste catalogue de contenu restent au centre de l’opinion publique. Le processus de renouvellement signifie la perte de certaines productions, mais ce que ses millions d’abonnés attendent le plus, ce sont les prochains projets qui viendront s’ajouter à la bibliothèque. Nous vous avons déjà dit quelles sont les séries qui arriveront bientôt et maintenant c’est l’heure des films qui seront présents durant le mois de février. Passez en revue la liste de ce qui arrivera!

+Tous les films à venir sur Netflix en février 2021

– MA MEILLEURE AMIE, ANNE FRANK

Date de sortie: 1er février

Basé sur la véritable amitié entre Anne Frank et Hannah Goslar, de l’occupation nazie d’Amsterdam à leurs retrouvailles déchirantes dans un camp de concentration.

– LE COUPLE PARFAIT

Date de sortie: 1er février

Un coureur de jupons invétéré relève un défi : sortir avec la même femme pendant un mois sans tomber amoureux. Mais sera-ce aussi simple que vous le pensez ?

– TOP GUN : PASSION ET GLOIRE

Date de sortie: 1er février

Maverick est déchiré entre la vie, les responsabilités et la romance alors qu’il participe à l’école de pilotage de chasse de l’US Navy.

– GARANTIE : MAUVAIS ENDROIT ET MOMENT

Date de sortie: 1er février

Max prend un homme dans son taxi qui lui offre 600 €, mais l’argent facile devient moins attrayant lorsqu’il se rend compte qu’il transporte un tueur.

– MANGE PRIE AIME

Date de sortie: 1er février

Après son divorce, Liz décide de reconstruire sa vie. Il se lance donc dans un voyage autour du monde à la recherche de la bonne nourriture, de la spiritualité et du véritable amour.

– PAR MA FENÊTRE

Date de sortie: 4 février

L’attirance de Raquel pour son voisin se transforme en quelque chose de plus quand il commence à tomber amoureux d’elle, malgré les objections de sa famille.

– A MA HAUTEUR 2

Date de sortie: 11 février

Jouer dans la comédie musicale de l’école est un rêve devenu réalité pour Jodi, jusqu’à ce que la pression brise sa confiance… et leur relation.

– PARDONNER NOS INFRACTIONS

Date de sortie: 17 février

Alors que les nazis traquent et tuent des personnes handicapées, un garçon prend une décision risquée pour sauver sa vie.

– REVENGE SUR LES BATTEMENTS

Date de sortie: 17 février

Une mission de vengeance se transforme en un combat pour sauver le monde d’une puissance ancienne, lorsqu’un puissant assassin traque sa cible à Bangkok.

-ERAX

Date de sortie: 17 février

Dans ce court métrage, des créatures monstrueuses s’échappent d’un livre magique pour semer le chaos dans la vie de tante Opal et de Nina, sa nièce adolescente.

– COUP DE COEUR

Date de sortie: 17 février

Dans ce court métrage, Nikki et Sam sont amoureux et rêvent d’un avenir ensemble. Mais le passé dangereux de Nikki pourrait jeter tous ses plans par la fenêtre.

– LE MASSACRE DU TEXAS

Date de sortie: 18 février

Dans cette suite, des influenceurs à la recherche d’un nouveau départ dans une ville fantôme du Texas tombent sur un tristement célèbre tueur au masque humain.

– SPÉCIAL LAPINONS : L’INVASION – MISSION SUR MARS

Date de sortie: 18 février

Un groupe improbable de Lapins Crétins se lance dans une mission spéciale vers Mars. Mais arrêter la nouvelle menace de la galaxie nécessitera un travail d’équipe.

– MÈRES PARALLÈLES

Date de sortie: 18 février

Deux mères célibataires deviennent amies lorsqu’elles accouchent le même jour dans un hôpital. À partir de ce moment, la connexion qu’ils partagent transforme leur vie.

– NE ME TUE PAS

Date de sortie: 20 février

Mirta meurt avec son partenaire d’une overdose de drogue. A son réveil, seule, elle découvre qu’elle fait partie d’un monde violent qu’elle n’avait jamais connu auparavant.

– LE RETOUR DE MADEA

Date de sortie: 25 février

Madea est de retour, et cette fois, elle ne le donne à personne, lorsque sa famille dramatique se réunit pour célébrer la remise des diplômes de son arrière-petit-fils.

– PAS DE SOUFFLE

Date de sortie: 25 février

Après n’avoir reculé devant rien pour dissimuler un accident, la vie d’un flic corrompu échappe à tout contrôle lorsqu’il reçoit des menaces d’un mystérieux témoin.

– SPIDER-MAN : UN NOUVEL UNIVERS

Date de sortie: 27 février

Après qu’une araignée radioactive ait mordu Miles Morales, un groupe d’enfants arrive à Brooklyn d’une autre dimension pour lui apprendre à devenir Spider-Man.

