Parallel Mothers : le nouveau film de Pedro Almodóvar est présenté en Amérique latine via Netflix

Mères parallèles est le travail récent de Pedro Almodovar, qui est reconnu comme l’un des réalisateurs les plus importants de l’industrie au cours des dernières décennies pour son style perturbateur. Bien que le film devait sortir en salles en Amérique latine, la vérité est que sera intégré au service de streaming Netflix exclusivement pour tous les abonnés. Quand va-t-il sortir?

Résumé officiel : « C’est l’histoire de deux femmes, Janis et Ana, qui coïncident dans la chambre d’un hôpital où elles vont accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis n’a aucun regret et dans les heures qui ont précédé l’accouchement elle est pleine. L’autre, Ana, est très jeune et est effrayée, repentante et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’ils marchent en somnambule dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qui se croisent pendant ces heures créeront un lien très étroit entre les deux , cette chance qu’il sera chargé de développer et de compliquer d’une manière si retentissante que cela changera la vie des deux « .

+ Parallel Mothers arrive sur Netflix

La plateforme Red N a annoncé ce mardi que Mères parallèles Il sera présenté en exclusivité dans votre espace début 2022. Aucune date de sortie exacte n’a été communiquée pour le moment. Concernant la confirmation, Esther García et Agustín Almodovar ils ont dit: « Nous sommes très heureux du contrat avec Netflix pour la distribution de Parallel Mothers en Amérique latine. C’est un territoire très important pour les films de Pedro en raison de son potentiel, de sa diversité et de la fidélité des fans qui suivent les films d’Almodóvar depuis longtemps. météo ».

Penelope Cruz sera placé sous les ordres de Almodovar, comme cela s’est produit précédemment dans Trembling Flesh, Tout sur ma mère, Dos, Les câlins brisés, Les amants qui passent et Douleur et gloire. Le reste de la distribution principale est complété par Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Pedro Casablanc, Carmen Flores et Julio Manrique.

C’est un film qui a fait parler les gens en dehors de l’argument lui-même, puisqu’après la publication de sa première affiche, qui montrait un mamelon d’allaitement, Instagram l’a éliminé en raison de ses règles de « nudité », mais finalement le réseau social s’est excusé et l’affiche a été postée à nouveau. Mères parallèles Il a été vu pour la première fois à la Mostra de Venise et en Espagne, il est disponible en salles depuis le 8 octobre.

