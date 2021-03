Paradise Lost prolonge la Seconde Guerre mondiale de 20 ans sur PS4 ce mois-ci

Paradise Lost est ce qui se passe lorsque la Seconde Guerre mondiale dure 20 ans de plus qu’elle n’aurait dû et que l’Allemagne nazie lance des missiles sur la majeure partie de l’Europe. Si cela vous intéresse, ce nouveau jeu du développeur polonais PolyAmorous devrait être placé sur votre liste de souhaits numérique prête pour sa sortie PlayStation 4 le 24 mars 2021. Le site Web du studio mentionnait à l’origine une version PS5 du titre lors de son annonce, mais cela apparaît avoir été nettoyé pour le moment. L’édition PS4 est ce que nous devons attendre avec impatience de jouer dans deux semaines.

Si vous voulez avoir une bien meilleure idée de la façon dont Paradise Lost joue réellement, la bande-annonce de 13 minutes de jeu intégrée ci-dessus devrait être votre prochaine destination. Il détaille comment vous interagissez avec l’environnement atmosphérique et le type de sites que vous rencontrerez. L’action est plutôt légère, ce qui signifie que nous pensons que le jeu jouera beaucoup comme What Remains of Edith Finch ou Everybody’s Gone to the Rapture. Cela pourrait être juste dans l’allée de quelqu’un.

Vous incarnez Szymon, un garçon de 12 ans qui vient de découvrir un énorme bunker nazi en errant dans les friches nucléaires et stériles de la Pologne après la mort de sa mère. Il cherche un homme inconnu à partir d’une photographie que sa mère chérissait. Qui est-il? Serez-vous capable de le retrouver?

Êtes-vous intéressé à jouer à Paradise Lost? Fouillez dans les commentaires ci-dessous.