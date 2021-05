Paradise City réunit Bruce Willis et John Travolta pour la première fois depuis Pulp Fiction

Cela fait 27 ans que John Travola et Bruce Willis ont joué dans Pulp Fiction, et c’était la dernière fois que le couple apparaissait ensemble dans un film. Maintenant, il semble qu’ils sont sur le point de partager le temps d’écran ensemble pour la première fois en près de trois décennies dans le film d’action ville du paradis, qui démarre la production cette semaine à Hawaï.

Dans le film réalisé par Chuck Russell, Willis joue Ryan Swan, un chasseur de primes qui se fraye un chemin à travers les rues les plus difficiles dans une grêle de balles sur la piste d’un pivot du monde du crime hawaïen, joué par John Travolta. Des sources ont présenté le film comme Miami Vice avec chasseur de primes ajouté et moins de copains flics. Aux côtés des héros d’action, l’actrice et mannequin thaïlandaise Praya Lundberg.

Bien que ce soit la première fois depuis que je travaille sur le bain de sang de Quentin Tarantino en 1994, lauréat d’un Oscar Pulp Fiction que la paire apparaîtra ensemble dans le même film, Travolta et Bruce Willis sont apparus deux fois sur la même liste de distribution avant cela, mais ne sont pas apparus techniquement ensemble à l’écran. De nombreux fans plus âgés se souviendront que Willis a exprimé le bébé Mikey en deux Regardez qui parle films à la fin des années 80 / début des années 90 dans lesquels Travolta est apparu comme le père du bébé, James.

Le réalisateur Chuck Russell a travaillé avec un autre héros d’action dans le passé, Arnold Schwarzenegger, dans La gomme, et a également eu des succès avec le smash de Jim Carrey, Le masque, et le plus saccagé Le roi Scorpion.

Co-auteur de ville du paradis, Corey Large, n’est pas étranger aux films de Bruce Willis, ayant produit plusieurs d’entre eux dont Actes de violence, Apex et Péché cosmique, et partage les tâches d’écriture avec Ed John Drake, avec qui il a travaillé sur des films précédents. L’association de Willis avec Travolta est quelque chose que Large essaie de réaliser depuis le retour en 2006. Eh bien, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.

Avec Willis, Travolta et Lundberg à bord, il semblerait que le film soit un succès infaillible lorsqu’il arrivera dans les salles de cinéma. Willis lui-même a rapporté plus de 9,4 milliards de dollars au box-office mondial, avec d’énormes rôles d’action dans son Mourir dur franchise, ainsi que des sorties plus récentes remplies de testostérone telles que le Souhait de mort redémarrer. Travolta, bien que loin derrière avec un maigre 8 milliards de recettes au box-office, a été nominé à deux reprises aux Oscars et a remporté un Golden Globe et un Primetime Emmy Award pour ses rôles dans Obtenez Shorty et Histoire du crime américain:The People contre OJ Simpson respectivement.

Bien qu’elle ne soit pas aussi grande que ses co-stars masculines, Lundberg, de Bangkok, en Thaïlande, a beaucoup de crédits à son nom, à la fois à l’écran et hors écran. Elle a joué et produit la série télévisée Fille étrange dans un pays étrange, et est apparu dans les films Adreneline de Bangkok, Royaumes et Maa Kap Phra. Elle a également figuré sur les couvertures de Cosmopolitan, Vogue et Harper’s Bazaar, entre autres. En 2017, elle est devenue la première Ambassadrice itinérante du HCR en Asie du Sud-Est.

Cette histoire a été publiée à l’origine sur Deadline.