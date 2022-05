Par surprise, quelqu’un a mis l’un des prototypes de Google Pixel 7 aux enchères sur eBay (mais plus maintenant)

Partager

Le cas curieux du prototype Pixel 7, qui est apparu pour un temps limité dans une vente aux enchères eBay pour certainement ne rien nous montrer de nouveau.

Il semble que Google n’est pas doué pour contrôler ses prototypeset c’est qu’après avoir vu l’une des premières Pixel Watch débouler dans les barreaux de Californie, maintenant une autre des béquilles Test Google Pixel 7 est apparu (bien que pour un temps limité) dans un Vente aux enchères eBay.

Et oui, mes amis, peu de temps après le début des enchères et dans une tournure des événements pas inattendue, le vendeur a retiré l’annonce dès qu’elle a commencé à avoir des répercussions dans les médiasse connectant désormais aux appareils Pixel 6 et indiquant que « il y a eu une erreur dans l’annonce ».

Il est vrai que tout ce qui se passe sur Internet reste sur Internet pour toujours, alors les images ont déjà été capturées et le mal faitbien qu’en réalité ce ne soit pas que des nouvelles aient été montrées concernant ce que Google nous a déjà appris lors des I / O 2022 il y a quelques semaines, donc à Mountain View il n’y a rien à regretter cette fois.

Google a toujours été le plus grand bailleur de produits Google, donc Il est temps de vous montrer le prototype et de vous dire tous les détails de cette curieuse affaire… Le voyons-nous ensemble ?

Voici le Google Pixel 7, du moins ses prototypes, en images réelles

Les Google Pixels sont déjà en concurrence : leur part de marché a augmenté de 380 % en un an seulement

Comme nous l’ont dit nos collègues d’Android Police en suivant la piste de l’utilisateur de Reddit u/lucklouie, les photos publiées et les détails de l’annonce étaient corrects et parfaitement compatibles avec Google Pixel 7.

En fait, le logo non standard de l’arrière est celui utilisé par Google toujours dans ses prototypes, car dans ces premières unités de pré-série la société Mountain View n’utilise jamais ses marques définitive.

La conception, comme vous l’avez peut-être vu, est identique à celui confirmé par Google dans le rend publié lors des I/O 2022, très similaire à celui du Google Pixel 6 et évoluant sur sa base, avec le écran non incurvé et la caméra frontale sur un trou en plus d’un dos en verre brillant.

Il n’y a pas beaucoup de nouveaux détails, sauf l’indication de Onde mm qui assurera la Compatibilité 5G aux États-Unis dans les bandes hautes fréquences.

Oui, on peut noter que le photographe chevronné prend les photos avec un Pixel 7 Proen raison de la réflexion dans la vitre arrière du prototype, bien que nous ne savons pas d’où vient ce terminal ni si Google l’a « perdu aussi » dans une barre comme la Pixel Watch.

Ce que nous voyons, c’est que le compte vendeur n’est pas nouveaumais il a été activé en 2006 et a même acheté d’autres produits, mais c’est la première fois qu’il vend un article sur eBay.

La description indique en outre que le téléphone fonctionne sous Android 13 et il montre même quelques chiffres de l’IMEI, donc il n’y avait pas de supercherie ici. Le prototype était réel même s’il n’est plus disponible donc on peut l’acheter… Dommage, nous aurions été les premiers avec un Pixel 7 en Europe c’est sûr !

Google annonce les Pixel 7 : ils arriveront à l’automne avec un design renouvelé

Rubriques connexes: google-pixel

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂