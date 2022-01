Par Spider-Man, Euphoria et plus : quelle est la fortune estimée de Zendaya

Célébrités

L’actrice est l’une des plus populaires du moment et nous vous montrons ici combien d’argent elle a gagné au cours de sa carrière.

© GettyPar Spider-Man, Euphoria, et plus – Quelle est la fortune estimée de Zendaya.

Ces dernières années, divers jeunes talents sont apparus à Hollywood qui ont été acclamés à la fois par le public et la critique, et l’un d’eux est Zendaya, qui a su sortir du surnom de fille Disney jusqu’à ce qu’elle devienne l’une des actrices les plus populaires d’aujourd’hui. Au cours de sa courte carrière, il a participé à de grandes productions et nous vous montrons ici combien sa fortune est calculée pour ces emplois.

Il ne fait aucun doute que faire partie de la famille Marvel Cinematic Universe lui a laissé un excellent retour économique, mais cela a également été favorable du côté émotionnel. Lors de la lecture de MJ dans les bandes de Homme araignée Il a ajouté des points parmi les fans et avec Tom Holland, il est l’un des plus aimés de toute la franchise. Elle était dans Pas moyen de rentrer, où son personnage traverse un grand changement concernant l’avenir.

La majeure partie du programme correspond à des projets télévisés, mais le plus important est Euphorie, une série originale de HBO arrivée en 2019 et qui a présenté ce dimanche sa deuxième saison tant attendue. Grâce au rôle de Ruth, elle a été choisie comme meilleure actrice aux Emmy Awards 2020, devenant ainsi la plus jeune femme à remporter le prix dans l’histoire de la cérémonie.

Au fil du temps, il a pris des rôles plus sérieux et c’est ainsi qu’il est devenu membre de Malcolm & Marie, une cassette du service de streaming Netflix de 2021 dont elle était également coproductrice. Au cours de la même année, il a également été applaudi pour avoir joué Chani dans la nouvelle adaptation de Dune, de Denis Villeneuve, et clôturé le mois dernier avec Spider-Man : No Way Home.

+ À combien se calcule la fortune de Zendaya ?

Selon Valeur nette de célébrité, Zendaya a une valeur nette de 15 millions de dollars et ajoute. Pour le deuxième film de Homme araignée fait 2 millions de dollars, mais on ne sait pas encore combien il a fallu pour Pas moyen de rentrer. Dans Dune avait un salaire de 300 mille dollars et pour avoir joué Euphorie il a gagné près de 5 millions de dollars, qu’il a investis dans l’immobilier et quelques objets de collection.

