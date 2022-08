Par mandat du ciel : qui sont les protagonistes de la nouvelle série Star+ avec Andrew Garfield

Étoile Plus

Star Plus se prépare pour le grand lancement de par ordre du ciel avec Andrew Garfield comme protagoniste. Mais qui est avec lui ? Connaître tous les détails.

©IMDBAndrew Garfield dans Heaven Commanded

En quelques jours seulement, Andrew Garfield reviendra sur le petit écran avec une nouvelle série. Il s’agit de par ordre du cielune fiction qui atteindra Star Plus avec sa première saison et dans laquelle l’acteur jouera le rôle principal. La bande, pour le moment, se compose d’une édition de sept épisodes dans lesquels, selon des critiques spécialisés, l’acteur interprète sa meilleure et la plus marquante performance.

De quoi s’agit-il ? Aussi, par ordre du ciel est un thriller psychologique en sept épisodes basé sur le best-seller de Jon Krakauer, qui raconte l’histoire de la famille Utah. La série met en vedette Jeb Pyre (Andrew Garfield), un détective mormon pieux qui souffre d’une crise de foi lorsqu’il doit enquêter sur le meurtre de Brenda et de sa fille de quinze mois, qui partagent sa religion. Le crime ne le fera pas seulement repenser ses croyances, mais en même temps il découvrira que certaines personnes ne sont pas ce qu’il pense qu’elles sont. (Spoiler synopsis).

Sans aucun doute, ce n’est pas seulement une histoire émouvante, mais qui a tous les ingrédients pour attraper les téléspectateurs en Amérique latine. En fait, la même chose s’est produite lors de la première du strip le 28 avril sur FX et HULU Tv. Et maintenant, avec son arrivée à Étoile Plus Les attentes sont très élevées et de nombreux fans l’attendent avec impatience. Mais, avant sa première, nous vous présentons tous les personnages de par ordre du ciel.

+ Qui est qui dans Heaven’s Command :

1. Andrew Garfield est Jeb Pyre :

À cette occasion Andrew Garfield fait sa première incursion dans le monde de la religion avec ce personnage. Mais, en plus il le combine avec celui de l’enquête. Et, avec un courage plutôt frappant et surprenant, cela pourrait être considéré comme l’un de ses meilleurs rôles.

2. Daisy Edgar-Jones est Brenda Lafferty :

Pour cette série, l’actrice se met dans la peau de la victime de l’histoire. Brenda est la femme assassinée dans l’intrigue et celle qui, avec son étui, fera repenser au protagoniste une certaine partie de sa vie.

3. Sam Worthington est Ron Lafferty et Wyatt Russel est Dan Lafferty :

D’après l’histoire originale Ron et Dan sont deux frères qui ont poignardé à mort la femme de leur frère Allen.. Apparemment, ils étaient motivés par leurs croyances et une supposée demande de Dieu. Les deux ont toujours plaidé coupable. Bien sûr, dans la série, on ignore encore comment l’affaire sera centrée.

4. Billy Howle est Allen Lafferty :

Selon le cas réel, Allen Lafferty est le mari de Brenda et le frère des deux meurtriers d’elle et du bébé de quinze mois. Dans la série, l’acteur va-t-il se mettre dans la peau de ce personnage pour en vouloir aux deux personnes avec qui il a grandi ?

