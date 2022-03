Par ma fenêtre : la condition choquante et raisonnable que l’auteur des livres a imposée à Netflix pour adapter les films

Netflix

Netflix a adapté les livres en par ma fenêtre à un grand film de leur catalogue, mais, pour ce faire, ils devaient remplir une condition de l’auteur, Ariana Godoy. Vue!

©NetflixRaquel et Ares dans Par ma fenêtre

L’adaptation au petit écran de par ma fenêtre C’était un succès complet. Les livres, écrits par Ariana Godoy, ont fait fureur en Espagne et, par conséquent, Netflix n’a pas hésité à les transformer en un film qui s’est parfaitement déroulé. Le 4 février, il y a tout juste un mois, la plateforme ajoutait cette adaptation à son catalogue et les fans étaient ravis du résultat. De plus, ceux qui ne connaissaient pas les livres, sont tombés sous le charme du long métrage.

par ma fenêtre il s’échappe de ces histoires d’amour romantiques typiques où tout est cliché. Bien qu’il ait certains points prévisibles, la vérité est qu’il parvient à rompre avec la théorie imposée selon laquelle l’arrivée d’Internet a ruiné les relations des jeunes. Dédié exclusivement aux jeunes adultes, ce film a fait sensation et continue d’attirer des milliers de fans.

Cependant, il convient de noter que pour que cela se produise, la production Netflix devait répondre à une norme imposée par le véritable auteur de cette histoire. Ariana Godoy, lorsqu’elle a autorisé l’adaptation de ses romans à l’écran, a fait remplir à la plateforme une seule demande, et elle a réussi ! Eh bien, d’après ce qu’elle a dit, elle ne voulait pas permettre à ses fans de découvrir qu’il manquait au film des moments, des phrases ou des choses emblématiques du livre.

A tel point que, dans un entretien avec SensaCinéma avoué : «Il y a des petites choses et des détails que j’aime garder, comme les phrases. S’il voyait une phrase à moitié modifiée, il dirait « cette phrase doit rester la même car elle est emblématique »”. Et, d’après ce qu’il a expliqué, ce commentaire Il faisait référence au moment où Raquel (Clara Galle) a dit à Ares (Julio Peña) : «karma suce dieu grec”.

Cela dit, force est de constater que Netflix et le réalisateur du film, Marçal Forès, ont su respecter la norme d’une manière incroyable. En effet, dans le film, le moment où le protagoniste lance ce dicton devient l’un des plus emblématiques de tout le film et l’un des plus applaudis par les fans. C’est que, comme il est évidentest une phrase qui marque un avant et un après dans la relation entre Ares et Raquel.

