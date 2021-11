Par erreur ? : Google confirme Tobey Maguire et Andrew Garfield dans "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

merveille

Les fans sur les réseaux sociaux ont remis en vogue les noms des acteurs, puisque le moteur de recherche le plus célèbre au monde les a placés au sein du casting du film.

+ Tom Holland parle du Spider-Verse

+ Participez à ce cadeau exclusif !

© SonyPar erreur ? : Google confirme Tobey Maguire et Andrew Garfield dans « Spider-Man : No Way Home ».

Spider-Man : Pas de chemin à la maison, daté du 17 décembre, revient en direct sur des heures mobilisatrices, puisque ce qui est imaginé comme le grand secret de l’univers cinématographique Marvel est sur toutes les lèvres et il semble qu’il n’y ait pas de retour en arrière. Nous parlons des incorporations de Tobey Maguire et Andrew Garfield, chacun comme leur Peter Parker respectif, qui ont été confirmés à nouveau dans le film par Google.

Avant cela, lundi soir, de nouvelles photos ont été divulguées, révélant la participation de ces acteurs dans le prochain film de la MCU. Comme prévu, les fans ont viralisé ces disques et ont exprimé leur désir que le Spider-Verse est une réalité, quelque chose de quoi Tom Holland Il a pris la parole mardi et l’a de nouveau catégoriquement nié, mais on pense qu’il le dit pour ne pas jeter plus d’huile sur le feu.

+ Une erreur Google ?

Une fois de plus, le réseau social Twitter était le centre des fans pour échanger des commentaires sur ce qui se passait à l’époque. Du fait que le sujet était si présent, les internautes ont remarqué que Lors de la recherche dans Google « Spider-Man: No Way Home », dans la section du casting du film, il n’y avait ni plus ni moins que Tobey Maguire et Andrew Garfield. Regardez les captures qu’ils ont faites !

On pense que le moteur de recherche le plus célèbre au monde a fait une erreur en les positionnant dans le casting, car si vous le recherchez maintenant, vous ne le trouverez pas. Quelque chose de similaire s’était produit dans le passé lorsque Tom Hardy et Charlie Cox avaient été placés au même endroit., des rumeurs ont donc été générées sur un éventuel camée de Venom et Matt Murdock, qui semblent avoir une réelle chance de rejoindre le film.

Pour le moment Marvel Studios a officialisé les retours d’Alfred Molina en tant que Docteur Octopus et Jamie Foxx dans le rôle d’Electro, bien qu’une affiche récente a révélé le retour du Bouffon Vert et on pense que Willem Dafoe fera également partie de ce multivers. En outre, Le site IMDb intègre également Rhys Ifans (Dr Curtis Connors / Lagarto) et Thomas Haden Church (Flint Marko / Sandman), qui achèverait la plupart des Sinister Six.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂