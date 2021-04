Paper House 5 perd-il le professeur?

La cinquième saison de Le braquage d’argent n’arrête pas de générer des attentes chez les fans. On ne sait toujours pas quelle est la date à laquelle Netflix prévoit de sortir la dernière partie de cette série, mais il est probable qu’il y en aura de moins en moins et, pour cette raison, chaque jour qui passe, de nouveaux détails sont connus sur ce tant attendu fermeture.







En plus de garantir que la première ne sera plus en avril, c’est un fait pour Le braquage d’argent 5 que Nairobi (Alba Flores) sera présente, Berlin (Pedro Alonso) aussi et, peut-être, le sort de Rio (Miguel Herrán) n’est pas ce à quoi s’attendent les fans. Mais, comme si cela ne suffisait pas, un scénariste de la série a également assuré que, d’ici deux ans, il pourrait continuer avec cette histoire de ces voleurs qui ont parcouru le monde entier.

Cependant, il est totalement exclu qu’Álvaro Morte, interprète du Professeur, participe à cette éventuelle suite. C’est que, il a été récemment confirmé que a quitté Netflix pour ni plus ni moins que ses concurrents: Amazon Prime Video. A cette occasion, l’acteur de renom fera partie de la série Illimité.

Cette superproduction conjointe entre TVE (Télévision espagnole) et Amazon racontera le premier tour du monde. Quelque chose qui, sans aucun doute, sera loin du rôle de Morte dans Le braquage d’argent. Illimité mettra en scène un groupe de marins se dirigeant vers l’inconnu, chargé d’aventure et d’action en seulement quatre chapitres.

La photo dans les réseaux avec laquelle Álvaro Morte a confirmé sa participation à Sin Límites.



Ce sera la semaine prochaine quand Álvaro Morte, après avoir terminé son tournage avec Le braquage d’argent, plongez-vous pleinement dans ces enregistrements. Selon ce qui s’est passé, les premières scènes se dérouleront au Pays basque et en Navarre dans les localités d’Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite et la cathédrale de Pampelune. C’est-à-dire, dans un premier temps, il ne quittera pas l’Espagne.

Malgré cela, à la mi-mai, toute l’équipe de Illimité Il devra déménager en République Dominicaine, où ils filmeront les séquences maritimes puis, fin juillet, termineront avec les enregistrements entre Séville et Madrid. À tel point qu’on ne sait toujours pas quand Amazon fera la première de cette mini-série, mais on sait que ce sera exclusivement pour l’Europe et l’Amérique latine.