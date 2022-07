Paper Girls Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 9 de Paper Girls. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série deviennent vraiment fous pour cet épisode à venir. Pour connaître tous les détails de cette série, vous êtes nombreux à rechercher partout sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 9 de Paper Girls dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée de science-fiction américaine et cette émission a été créée par Stephany Folsom. Au cas où vous ne sauriez pas que ce spectacle est basé sur une bande dessinée du même nom et que ce livre a été écrit par Brian K. Vaughan et illustré par Cliff Chiang. Elle est sortie pour la première fois le 29 juillet 2022. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une toute nouvelle série, mais malgré toutes ces choses, cette série a réussi à gagner en popularité dans plusieurs régions.

L’histoire de cette série se déroule à la fin de 1988 et tourne autour de quatre jeunes filles qui, tout en livrant des journaux le lendemain d’Halloween. À partir de là, l’histoire réelle commence lorsque tous font face à un conflit entre des factions belligérantes de voyageurs dans le temps, puis ils voyagent vers un fuseau horaire différent. Au fur et à mesure que la série avancera, elle retiendra vos nerfs et vous serez exécuté pour savoir ce qui se passera ensuite. Actuellement, tous ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de Paper Girls. Faites-le savoir.

Paper Girls Épisode 9 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 9 de Paper Girls. Dans la saison 1 il n’y a que 8 épisodes et pour le prochain épisode de cette série, il faudra attendre sa prochaine saison. S’il y aura une mise à jour sur la saison 2, nous vous en informerons ici.

Où diffuser des filles de papier?

Si vous voulez profiter de cette dernière série, vous pouvez la regarder sur Prime Video et c’est la plateforme officielle de cette émission. Si vous n’avez regardé aucun épisode, vous pouvez le diffuser ici. C’est une plateforme payante en ligne et vous devrez acheter son abonnement.

Liste des épisodes

Voici la liste de tous les épisodes de cette saison.

Douleurs de croissance

Bizarre Al est mort

Les langues bleues ne mentent pas

Il n’a jamais été question de maïs

Une nouvelle période

Matinée

Une sorte de trou de poubelle à rots

C’est fini

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série.

Camryn Jones dans le rôle de Tiffany Quilkin

Riley Lai Nelet dans le rôle d’Erin Tieng

Sofia Rosinsky comme Mac Coyle

Fina Strazza comme KJ Brandman

Adina Porter comme prieure

Ali Wong comme Erin adulte

Nate Corddry comme Larry

Sekai Abenì dans le rôle de Tiffany adulte

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la date de sortie de l’épisode 9 de Paper Girls; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 9 de Paper Girls, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

