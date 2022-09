Paper Girls annulée à Prime Video après une saison

C’est la fin du chemin pour Filles de papier chez Prime Video, mais cela ne signifie pas nécessairement que la série est terminée pour le moment. Deadline rapporte qu’Amazon Studios a annulé la série après une seule saison sur la plateforme de streaming après la première de la première saison en juillet. La lueur d’espoir qui reste pour les fans de la série est que Legendary TV achèterait la série, dans l’espoir de trouver une nouvelle maison ailleurs.





Certes, Amazon n’a pas arrêté la série en raison d’un accueil négatif de la part des critiques. L’émission a atterri avec un nouveau score de 90% sur Rotten Tomatoes, presque égalé par son score d’audience de 88%. Ce qui travaillait contre la série était sa faible audience, car elle n’a pas vraiment fait une brèche dans le classement hebdomadaire de streaming de Nielsen. Comme indiqué dans le rapport Deadline, la majeure partie du marketing d’Amazon au cours des derniers mois a été davantage orientée vers sa nouvelle série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir qui a peut-être éclipsé Filles de papier.

Filles de papier est basé sur une série de bandes dessinées de science-fiction du même nom de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang avec l’émission télévisée développée par Stephany Folsom. La série met en vedette Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky, Fina Strazza, Adina Porter, Ali Wong, Nate Corddry et Sekai Abeni. Il est produit par Vaughan, Chiang, Folsom, Christopher C. Rogers, Christopher Cantwell, Steven Prinz et Plan B.





Paper Girls a été acclamé par les téléspectateurs et les critiques

« En tant que grands fans de ce que Brian et Cliff ont créé en Filles de papiernous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par l’opportunité de donner vie à cette incroyable aventure », ont déclaré Folsom, Cantwell et Rogers dans une déclaration conjointe lors de l’annonce de l’émission en 2020.« C’est une histoire avec tant de cœur, et autant de couleurs et de dimensions uniques – notre espoir sincère n’est pas seulement de rendre justice au matériau source, mais de faire Filles de papier contrairement à tout ce qui est actuellement à la télévision.

Peut-être que l’émission finira par avoir une autre chance pour une deuxième saison sur un autre service ou réseau de streaming qui est impressionné par ses critiques et espère qu’une autre saison sera couronnée de succès. Vous pouvez regarder la première saison de Filles de papier sur Prime Video, et vous pouvez consulter une bande-annonce et un synopsis pour l’émission ci-dessous.