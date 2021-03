Papa Roach surprend avec une version renouvelée de «Broken As Me»

Fans de Gardon de pomme de terre peut se sentir enthousiasmé par la première d’un nouveau clip vidéo avec la version remasterisée de l’une de ses chansons les plus emblématiques, avec Danny Worsnop, du groupement Demander alexandrie en tant qu’invité spécial.

« Cassé comme moi« Est la troisième chanson de » FEAR « , le septième album studio du groupe sorti en 2015, et fait maintenant partie de » Greatest Hits Vol.2: The Better Noise Years « , un album de compilation sorti l’année dernière. Vendredi 19 mars .

Par une déclaration (via NME), le chanteur et chef d’orchestre a partagé quelques mots sur son expérience de collaboration avec Worsnop: «Il est sur notre liste depuis un certain temps, et nous n’avons tourné qu’ensemble. Nous pensons d’abord à Danny lorsque nous écoutons certains des premiers morceaux de l’album. »

La pandémie battant son plein, Danny est arrivé immédiatement. Il est l’un des meilleurs chanteurs de la musique rock, donc nous sommes heureux qu’il ait dit oui.

Worsnop a noté qu’il était un ami proche des membres de Papa Roach depuis un certain temps maintenant, exprimant sa joie qu ‘ »ils se soient rendu compte que la seule chose qui les empêchait de devenir célèbre était de lui faire chanter une de leurs chansons ».

Au cours du mois dernier, les interprètes de «Dernier recours« Ils seraient impliqués dans une situation curieuse qui les conduirait à émettre une demande à Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, que les disques vinyles qui n’ont pas pu être importés seront publiés après des complications causées par Bretxit.

Parmi ces albums se trouverait son album « Greatest Hits », qui en raison de cette situation aurait entraîné des retards dans sa distribution par rapport à sa date de sortie initiale. Papa Roach a également annoncé son intention de reporter son nouvel album studio jusqu’en 2022, date à laquelle ils pourront à nouveau tourner.