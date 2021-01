Papa Roach fait une nouvelle version de « Last Resort » qui combine hip hop et rock | 45S

« Découpez ma vie en morceaux … ». Vous connaissez sûrement les paroles de cette chanson emblématique de Papa Roach, un hymne de nombreuses personnes nostalgiques du début du millénaire. Maintenant, le groupe a rencontré un « tiktoker » pour en faire une nouvelle version.

Jacoby Shaddix, chanteur et leader du groupe, s’est associé à Jeris Johnson pour lancer ce nouveau mix avec du rock avec des notes de hip hop.

Une vidéo Instagram, mise en ligne par la star de TikTok, vous pouvez entendre ce qu’ils avaient déjà prévu pour nous.

«L’original« Last Resort »est l’une des chansons les plus choquantes et aimées de toute une génération de musique (et de mon enfance). Il y a une énergie dans cette chanson qui vient de la transformer en une forme d’art vivante qui respire maintenant », a déclaré Jeris dans un communiqué.

«Après l’avoir mixé et sorti sur TikTok, la dernière chose à laquelle je m’attendais était qu’il se retrouve en studio avec Papa Roach quelques semaines plus tard. La réaction et la réception ont été si écrasantes que moi (un gamin au hasard sur TikTok) j’ai attiré l’attention d’un groupe hérité et l’invitation à faire équipe et à refaire ‘Last Resort’ pour une toute nouvelle génération.. Je m’en fous de ce que les autres disent, c’est magique », dit-il.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec cette nouvelle version de «Last Resort».