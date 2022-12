Papa interdit à son beau-père mourant d’emmener ses enfants à Disney World parce qu’il ne peut pas y aller

Un voyage à Disney World est un souvenir et une expérience inoubliables pour tout enfant.

La plupart des parents veulent être là pour témoigner de leur joie et partager les souvenirs des vacances Disney.

Un père a également exprimé son désir de faire partie des premières vacances de ses enfants à Disney World.

Cependant, son beau-père connaît de graves problèmes de santé et souhaite emmener ses petits-enfants avec le peu de temps qu’il lui reste.

L’homme ne peut pas effectuer le voyage prévu en raison de conflits d’horaire, alors il veut maintenant que sa belle-famille annule le voyage.

L’homme prévoyait d’emmener ses enfants à Disney World pour la première fois dans un proche avenir.

En publiant son histoire sur le subreddit « r/AmItheA-–hole » (AITA), l’homme a demandé conseil à d’autres utilisateurs après avoir interdit à son beau-père mourant d’emmener ses enfants à Disney World pour la première fois depuis qu’il voulait faire partie de l’expérience.

L’homme de 28 ans a commencé son message en partageant que lui et sa femme ont deux filles, âgées de six et cinq ans, qu’il appelle « l’âge de Disney ».

Lui et sa femme ont discuté d’emmener leurs filles à Disney World pendant quelques années et avaient hâte de le vivre avec elles.

« Ce fut définitivement un voyage mémorable pour moi car ma famille a dû économiser un peu de temps pour cela », a-t-il écrit. « Nous avons toujours su que Disney serait notre grand voyage avec nos filles. »

Au cours de l’été, le beau-père de l’homme est tombé gravement malade et n’a plus beaucoup de temps.

“Mon FIL [father-in-law] a reçu un diagnostic de cancer de la prostate », a-t-il partagé. « Après quelques cycles de chimio et des séjours assez intenses à l’hôpital, ça n’a fait qu’empirer. »

En raison de l’intensité de la chimiothérapie sans garantie d’efficacité, le beau-père de l’homme a décidé d’arrêter le traitement et « d’essayer de vivre avec le temps qu’il lui reste ».

Avant de décéder, le beau-père de l’homme veut profiter au maximum de son temps avec ses petits-enfants et se faire des souvenirs impérissables avec eux.

« L’un de ces souvenirs est d’emmener nos filles à Disney et de les surprendre avec le voyage d’hier à Noël », a-t-il écrit.

Il s’attendait à ce que sa femme s’oppose à l’idée, mais sa réaction fut le contraire.

« Nous avons toujours dit que nous voulions faire l’expérience de les prendre et de voir leurs visages », a-t-il écrit. « Cependant, j’ai découvert que mon MIL [mother-in-law] l’a réglé avec ma femme le mois dernier. Ma femme ne me l’a pas dit parce qu’elle pensait que je serais surprise et excitée pour nos filles.

Quand lui et sa femme sont rentrés de chez sa belle-famille, il a décidé d’avoir une « discussion sérieuse » sur le voyage à venir avec elle.

Il lui a dit qu’il ne voulait pas manquer la première expérience de leurs filles à Disney World.

« J’ai dit à ma femme que je ne voulais pas que le premier voyage de nos filles à Disney se fasse sans nous », a-t-il écrit.

Sa femme a suggéré qu’ils accompagnent tous les deux le voyage avec la belle-famille de l’homme, bien que cela ne soit pas possible en raison de conflits d’horaire et de dépenses.

« Le voyage est en février, et réserver des vols + hôtel + billets pour ma femme et moi seulement pour le temps qu’ils vont tous coûtera encore près de 5 000 € », a-t-il écrit.

Il a dit à sa femme qu’ils devraient décliner l’offre de sa belle-famille, mais sa femme n’est pas d’accord.

« Ma femme dit que je suis égoïste et sans cœur en privant nos filles de cette expérience et en les privant d’un souvenir fondamental avec mon FIL avant qu’il ne meure », a-t-il écrit.

Il a demandé aux autres Redditors s’il agissait hors de la ligne.

Les redditors ont déclaré que l’homme avait tort et qu’il devrait laisser sa belle-famille emmener ses enfants à Disney World même s’il ne pouvait pas être là.

« Je comprends votre déception de ne pas être le premier à emmener vos enfants à Disney, mais ce sont des circonstances particulières », a commenté un utilisateur.

« Leur grand-père/le père de votre femme est en train de mourir et veut créer des souvenirs avec ses petits-enfants qui dureront une fois qu’il sera parti. C’est un esprit mesquin et égoïste de lui retirer cette opportunité, ainsi qu’à vos enfants, juste pour que vous puissiez être le premier à avoir l’expérience avec eux. »

« C’est Disney », a écrit un autre utilisateur. « Ils s’allumeront à chaque fois, qu’il s’agisse du premier voyage. »

« En grandissant, ces enfants auront du mal à se souvenir de l’époque où grand-père était là », a souligné un troisième utilisateur. « Disneyland avec grand-père a cependant les meilleures chances de créer un merveilleux souvenir à long terme. »

« Vous avez toute une vie de premières à attendre avec impatience OP [original poster]. Offrez à vos enfants le cadeau de se souvenir de l’amour de leur grand-père. »

